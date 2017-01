Im Naherholungszentrum geht es weiter Das Sommerkino soll es auch in diesem Jahr geben. Die Künstler und Handwerker bekommen eine neue Plattform.

Vor fünf Jahren beteiligten sich viele Zschaitzer an den Arbeitseinsätzen im Naherholungszentrum. In diesem Jahr sollen die Bürger wieder mit anpacken, um eine Multifunktionsfläche zu bauen. © Archiv: André Braun

Das Naherholungszentrum am Burgberg soll das kulturelle Zentrum von Zschaitz bleiben. Doch es gibt Veränderungen.

Den Kunst- und Handwerkermarkt im September wird es in dieser Form nicht mehr geben. „Es haben sich zu wenig Händler angemeldet. Außerdem gibt es ähnliche Märkte zur gleichen Zeit in der Region“, so Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos). Aufwand und Nutzen hätten in keiner Relation gestanden. „Wir müssen ein neues Modell suchen“, sagte der Bürgermeister. Er könnte sich vorstellen, die heimischen Künstler und Handwerker, die auch im vergangenen Jahr ihr Interesse für den Markt bekundeten, beim Dorf- und Vereinsfest einzubeziehen. Das soll diesmal für den 1. und 2. Juli organisiert werden.

Das Sommerkino soll es auch weiterhin geben. Vorstellungen sind im Juni, Juli und August geplant. „Wir hoffen diesmal auf besseres Wetter. Es gibt zwar eine Ausweichmöglichkeit, aber Sommerkino sollte, wenn möglich, im Freien sein. Wir haben dafür optimale Bedingungen“, so Barkawitz. Künftig soll mehr für die Veranstaltungen geworben werden – das Zschaitzer Sommerkino bekannter werden.

Im Rahmen des Förderprogramms „Jugend bewegt Kommune“ sollte seit längerer Zeit im Naherholungszentrum eine gepflasterte Multifunktionsfläche entstehen. Das Material ist da.

Wenn es die Witterung zulässt, sollen die vorbereitenden Arbeiten erledigt werden. Anschließend ist ein Arbeitseinsatz geplant. Der Bürgermeister hofft, dass sich daran wieder viele Bürger der Gemeinde beteiligen, so wie es vor fünf Jahren war. Die Fläche soll zum Basketballspielen, für die Kita- und Hortkinder für die Verkehrserziehung oder im Winter als Eisspritzbahn genutzt werden können.

