Im nächsten Jahr gibt es wieder Eisvergnügen Etwa 4 500 Besucher sind in die Eisarena der Stadtwerke gekommen. Trotz teilweise widriger Umstände.

Bei der Show des Eislaufclubs aus Chemnitz setzte schweres Schneetreiben ein. Die Eisfläche musste geräumt werden. Die Stadtwerke hatten viele Helfer zur Unterstützung. © André Braun

Döbeln. Zwei Wochen lang lief auf dem Obermarkt das große Aggregat zur Kühlung der Eisarena. „Manche Besucher glauben, dass das sehr viel Energie kostet“, sagte Sebastian Gasch von den Stadtwerken. Aber so schlimm sei das gar nicht, wenn der dicke Eispanzer erst mal tiefgekühlt ist. 8500 Kilowattstunden hat das Eislaufvergnügen die Stadtwerke verbraucht. „Das ist etwa so viel, wie ein großes Einfamilienhaus im Jahr benötigt“, so Geschäftsführer Gunnar Fehnle. Und damit seiner Meinung nach nicht sehr viel – noch nicht einmal zwei Kilowattstunden pro Besucher.

Etwa 4500 Leute haben in den zwei Wochen in der Arena auf den Kufen gestanden. Das sind etwa so viele wie im vergangenen Jahr – trotz des teilweise schlechten Wetters. Dem Döbelner Energieunternehmen ist dieser Erfolg den Aufwand wert. Allein etwa 30 Schulklassen mit rund 650 Schülern hatten das Angebot genutzt. Dazu kamen eine ganze Reihe gut besuchter Veranstaltungen wie die Show des Chemnitzer Eislaufclubs, das Eishockeyspiel am Donnerstag und als Abschluss der Eisstockwettkampf am Sonnabend, bei der zwölf Mannschaften antraten und die Stadtwerke nach der VR-Bank am Sieg vorbeischrammten. „Ich hatte zwar angekündigt, ich verliere nur einmal pro Woche, aber es hat nicht geklappt“, sagte Fehnle. Nach vier Siegen hatten die Stadtwerkefüchse auch beim Eishockey gegen die Mastener Icetigers verloren.

„Im nächsten Jahr machen wir das auf jeden Fall wieder“, kündigte Fehnle an. Im Laufe von fünf Jahren hat sich Döbelns Energieunternehmen eine ganze Reihe von Unterstützern ins Boot geholt. Allein 35 Firmen beteiligen sich an der Eisarena – mehr passen nicht mit ihrer Werbung an die Bande. Die Stadt helfe mit dem Bauhof. Acht Döbelner Sportvereine geben personelle Unterstützung beim Ausgeben der Schlittschuhe und der Aufsicht auf dem Eis. Fehnle lobt auch die hauseigene Mannschaft. „Ohne Leute, die das so verinnerlichen, kann man das nicht machen.“

In diesem Jahr gab es auch technische Probleme zu überwinden. Eine der Kühlbahnen unter dem Eis war wahrscheinlich verstopft, sagte Sebastian Gasch. An dieser Stelle bildete sich vor allem bei Regen eine Rinne. „Ich habe aber den Tipp von Eisprofis bekommen, Wasser mit Eis zu vermischen und das dann aufzufüllen“, sagte Gasch. Damit habe man sich über die Tage gerettet.

Auch Lars Lemke, Betreiber des Weihnachtsmarktes, ist von der Eisbahn überzeugt. „Die bringt die Leute in die Stadt. Über die Besucherzahlen auf dem Weihnachtsmarkt kann man sich nicht beschweren.“ Zum ersten Mal hatten Lemke und die Stadtverwaltung den Weihnachtsmarkt mit einem neuen Konzept laufen lassen. Der Teil vor dem Rathaus mit Imbiss- und Getränkeangeboten hatte täglich geöffnet. Der Teil mit der Festbühne war mit wechselnden Händlern nur von Freitag bis Sonntag offen. Aus Lemkes Sicht hat sich das bewährt. „Auch wenn manche Besucher sich daran gestoßen haben, dass dort in der Woche geschlossen war.“ Einige der Händler seien allerdings nicht zufrieden gewesen. „Die Besucher kommen mit großen Erwartungen und schauen dann nur in die Buden hinein“, so Lemke. Grundsätzlich werde es immer schwieriger, Händler für den Weihnachtsmarkt zu gewinnen. „Wir haben sehr viele angeschrieben. 90 Prozent hatten wegen Personalproblemen abgesagt.“

