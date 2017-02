Im Museum gibt es einige Premieren Die Mitarbeiter bereiten 14 Ausstellungen, Vorträge und Aktionen vor. Erstmals ist an allen Osterfeiertagen geöffnet.

Die Leiterin des Stadtmuseums Döbeln Kathrin Fuchs und Harry Heidl, der für die Bearbeitung des Sammlungsbestandes verantwortlich ist, präsentieren eine Puppenstube. Die hat das Museum 2016 von einer Döbelner Familie erworben. Ausgestellt wird sie erstmals Ende dieses Jahres. © Dietmar Thomas

Der Start in das Ausstellungsjahr 2017 war für das Döbelner Museum etwas holprig. Der erste Künstler, der ab Ende Januar in der Kleinen Galerie ausstellen sollte, musste wegen Krankheit absagen. Umso mehr freut sich Museumschefin Kathrin Fuchs darüber, dass Frank Schaal aus Hainischen und Winfried Hacker aus Frankenberg kurzfristig mit ihren Zeichnungen und Malereien einspringen konnten und dann auch noch 65 Gäste zur Eröffnung kamen. Bis zum 17. März ist die Schau noch zu sehen.

Vorbei ist bereits der Vortrag über Erich Heckel. Erstmals gab es dafür eine Zusammenarbeit mit den Heimatfreunden. Die soll künftig intensiviert werden, sagt Kathrin Fuchs und verkündet noch eine Neuheit: „Zum ersten Mal wird es in diesem Jahr eine Osterausstellung geben.“ Dafür bringt die Grimmaer Museumschefin Marita Pesenecker ihre ganz private Sammlung nach Döbeln. Zu der gehören nicht nur kunstvoll verzierte Eier aus Afrika, Asien, Australien, Peru und einigen europäischen Ländern, sondern auch volkskundliche Gegenstände zur Passionsgeschichte. Für die besondere Ausstellung öffnet das Museum auch an allen Osterfeiertagen und für Kindergruppen gibt es eine spezielle Führung mit Ostergeschichten und Basteleien. Zum Nachweis, dass die aus dem Museum stammen, erhalten sie den im vorigen Jahr neu entwickelten Stempel mit der Aufschrift „Handgemacht – Stadtmuseum Döbeln“.

Neben einer Jugendkunst-Werkstatt-Woche zum Expressionismus für achte Klassen vervollständigen mehrere Ausstellungen und Vorträge den Veranstaltungskalender. Ekkehard Stark aus Kriebstein bereitet sich mit einer Schau seiner Bilder in Döbeln ein Geburtstagsgeschenk zu seinem 70. Geburtstag. „Die Schau hat er sich gewünscht“, meint Kathrin Fuchs. Im Jahr der Reformation zeigt die Künstlergruppe Wortgeschichten Exponate aus dem Erzgebirge. Zu dieser Gruppe gehören zehn Holzgestalter. Ebenfalls um die Reformation – speziell um Luther – geht es in der Ausstellung mit Scherenschnitten von Erika Schirmer. Als Drittes zu diesem Thema ist ein Vortrag des Oschatzers Robert Schmidt zu Luther und seinen Fürsten vorgesehen.

Viele Besucher, die den Turmaufstieg wagen und von dort über die Stadt blicken, fragen sich „Wo schaue ich eigentlich hin?“ Deshalb sollen auf den Balkonen am Turm Panoramatafeln angebracht werden, die erklären, welche Gebäude von dort aus zu sehen sind. Eingeweiht werden sie zum Internationalen Museumstag im Mai. Von da an gibt es in der Medienstation auch zwei neue Zeitzeugeninterviews. Günther Pirl wird über die Geschichte des Stadtbades und des Schwimmvereins berichten und Christian Günther als Nachfahre des Silberwarenfabrikanten Richard Köberlin über die Industriegeschichte. Die Medienstation wurde im vergangenen Jahr eingerichtet und kommt gut an. „Durch sie nehmen sich die Leute mehr Zeit für den Museumsbesuch“, so Kathrin Fuchs. Ebenfalls am Museumstag eröffnet eine Schau der Nossener Porzellanmalerin Susann Starke.

Die Gäste der Kleinen Galerie in diesem Jahr auch Kunst aus Vyskov kennenlernen. Im Zusammenhang mit der 25-jährigen Partnerschaft mit Döbeln stellt Olga Scheck in Tschechien aus und Künstler von dort im Döbelner Museum. Außerdem zeigt traditionell der Zeichenzirkel der Musikschule seine Werke im Treppenaufgang des Rathauses. Besonders freut sich Kathrin Fuchs auch auf die Fotoschau von Horst Kistner. „Seine Darstellungen von Frauen in verschiedenen Umgebungen sind einmalig“, schwärmt sie fast. Den Abschluss des Jahres bildet die Döbelnerin Brigitte Zimmermann. In der Weihnachtsausstellung zeigt sie 59 Märchenszenen, die alle mit selbst gemachten Teddys gestaltet sind.

