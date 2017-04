Im Mai wird die Brücke über der Jahna saniert Die Karl-Marx-Straße ist in einem schlechten Zustand. Auch mit dem Bauvorhaben wird sich das nicht ändern.

Das Schild „Achtung Straßenschäden“ macht das deutlich: Die Karl-Marx-Straße (S 35) in Ostrau ist eine Staatsstraße und in einem sehr schlechten Zustand. © Uwe Soeder

Die Karl-Marx-Straße (S 35) in Ostrau ist eine Staatsstraße und in einem sehr schlechten Zustand. Das Schild „Achtung Straßenschäden“ macht das deutlich. Ab Mai soll lediglich die Brücke über die Jahna im Bereich der Karl-Marx-Straße saniert werden. Dabei werden die Fahrbahnanschlüsse, die Überbauabdichtung und die Geländer erneuert. „Eine Straßeninstandsetzung über das Bauwerk hinaus ist in diesem Zusammenhang nicht vorgesehen“, so Nicole Wernicke von der Pressestelle des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv).

Schon lange warten die Ostrauer auf die Sanierung ihrer Hauptstraße durch das Dorf. „In der Vergangenheit wurden Bodenproben entnommen. Deshalb hatten wir bereits im vergangenen Jahr auf einen grundhaften Ausbau der Straße gehofft“, so Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Zwar sei schon einmal die Deckschicht abgefräst und erneuert worden, aber das habe nicht viel gebracht, so Schilling. Deshalb machte er bei einer Beratung mit dem Chef des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) noch einmal auf das Problem aufmerksam.

Es müsse die gesamte Straße von der Kreuzung Wilder Mann bis zur Kreuzung Karl-Liebknecht-Platz in Ordnung gebracht werden. Der Leiter des Lasuv habe Schilling versprochen, sich darum zu kümmern, berichtete der Bürgermeister zur Ratssitzung. „Ein grundhafter Ausbau der S 35 in Ostrau ist derzeit nicht in Arbeit. Die Aussage gegenüber dem Bürgermeister bezog sich auch auf die Prüfung, ob im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht durch den Landkreis abschnittsweise Verbesserungen des Straßenzustandes erreicht werden können“, so Nicole Wernicke. Dazu würden noch Abstimmungen laufen. Für eine grundhafte Sanierung der Staatsstraße ist das Lasuv zuständig. Geht es um Reparaturen oder Instandsetzung ist es der Landkreis.

