Im März beginnt die Kamelienzeit Die Botanischen Sammlungen im Landschloss Zuschendorf zeigen die sogenannte Seidelsche Kameliensammlung mit einer Vielzahl historischer Sorten.

© Archiv: Marko Förster

Pirna. In den Botanischen Sammlungen im Landschloss Zuschendorf entfaltet sich in Kürze wieder üppige Blütenpracht, und die große Kamelienschau kommt gleich dreifach daher. Los geht es am 1. März mit der Kamelienblüte in den Glashäusern. Gezeigt wird bis 8. April die sogenannte Seidelsche Kameliensammlung mit einer Vielzahl historischer Sorten, vor allem des 19. Jahrhunderts, auf einer Fläche von 1 500 Quadratmetern.

Die Hauptblüte ist laut Matthias Riedel, Leiter der Botanischen Sammlungen, Ende März. Bereits am 3. März beginnt die deutsche Kamelienschau mit dem Titel „Märchenhafte Kamelien“. Dabei werden die schönsten Kamelienblüten Deutschlands in besonderen Gefäßen in festlich geschmückten Räumen des Landschlosses gezeigt. Das Publikum kann dabei die schönste Blüte der Republik wählen. Ab 13. März folgt dann zum Abschluss die sächsische Kamelienblütenschau. (SZ)

zur Startseite