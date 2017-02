Im März Baustart an der Turnhalle Die Mehrzweckhalle in Niederottendorf wird Anfang März zur Großbaustelle. Jetzt wird der Zeitplan abgestimmt.

© dpa

Nach dem Ende der Winterferien sollen die Bauarbeiten an der Schulsporthalle in Niederottendorf beginnen. Die Mehrzweckhalle wird Anfang März zur Großbaustelle, wie Neustadts Bürgermeister Peter Mühle (NfN) bestätigt. Das Gebäude wird im Frühjahr energetisch saniert. In zwei Abschnitten soll die Mehrzweckhalle modernisiert werden. Erst werden Dach und Fassade erneuert, danach folgt die Sanierung im Inneren samt neuer Haustechnik. Um den Zeitplan abzustimmen, treffen sich am Donnerstag Mitarbeiter des Planungsbüros mit Vertretern der Vereine und der Grundschule, die die Turnhalle nutzen. Das Geld für die Modernisierung stammt zum Teil aus dem Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“. Herbert Wolff, Staatssekretär im Sächsischen Umweltministerium, ist an diesem Mittwoch in Neustadt zu Gast, um den entsprechenden Fördermittelbescheid an Ratschef Mühle zu übergeben. (SZ/kat)

zur Startseite