Im Lift zur S-Bahn eingesperrt Am Bahnhof Pirna saß am Montagnachmittag ein Mann mit seinem Fahrrad im Aufzug fest. Doch Hilfe kam rasch.

In diesem Lift im Bahnhof Pirna war am Montag ein Mann wegen eines technischen Defekts eingesperrt. © Daniel Förster

Pirna. Ein Bahnreisender mit Fahrrad war am späten Montagvormittag am Bahnhof Pirna in einem Personen-Aufzug eingeschlossen. Der Mann, um die 40 Jahre alt, hatte auf dem Weg zum bahnhofsfernen Bahnsteig anstatt der Treppe den Fahrstuhl in der Kurve am Bahnhofsvorplatz genommen.

Als er in der Kabine die eine Etage nach unten zum Bahnsteigtunnel gefahren war, streikte die Anlage. Die gläserne Austrittstür auf der Rückwand des Durchladers, der auf beiden Seiten Türen öffnen kann und vor allem Rollstuhlfahrern, Benutzern mit Kinderwagen oder Fahrrädern das Passieren des Tunnels erleichtern soll, blieb geschlossen.

Da ein Monteur, der in solchen Notfällen hilft, in diesem Moment nicht so schnell verfügbar war, wurde die Feuerwehr alarmiert. Die erreichte kurz vor 11 Uhr der Hilferuf. Die Feuerwehrleute konnten dem eingesperrten Mann unkompliziert helfen und befreiten ihn mit einem Spezialschlüssel.

Ob der Mann seine gewünschte S-Bahn noch erreicht hat, konnten Augenzeugen allerdings nicht berichten.

Flink war trotzdem die Deutsche Bahn: Eine Stunde nach der Havarie hatte ein Monteur die Störung behoben, und das rotweiße Band, das Benutzer warnte, den kaputten Aufzug nicht zu benutzen, hatte sich erübrigt. (df)

