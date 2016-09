Aus dem Gerichtssaal Im Liebesrausch betrogen Wegen leichtfertiger Geldwäsche steht ein 61-jähriger Döbelner vor Gericht. Er bestreitet die Taten vehement.

Ist ein 61-jähriger Döbelner in einen illegalen Pakethandel verstrickt gewesen und sich so der leichtfertigen Geldwäsche strafbar gemacht? Dieser Tatvorwurf sollte am Döbelner Amtsgericht geklärt werden. Immer wieder beteuerte der große, kräftige Mann mit dem schlohweißen Zopf in der Verhandlung, dass er nicht erkannt habe, was es mit den Paketen auf sich hat.

Im März 2015 soll er an drei Tagen Warenpakete angenommen haben. In den diesen waren eine Kamera im Wert von 1 199 Euro, ein iPhone für 1 099 Euro und ein Notebook für 1 800 Euro. Die Pakete adressierte der Döbelner neu und schickte sie nach Lettland. Dabei beachtete er nicht, dass die Waren durch Kreditkartenbetrug gekauft wurden. Ursprünglich waren es sechs Pakete gewesen, die der Beschuldigte nach Lettland geschickt haben soll. Warum drei davon nicht angeklagt werden, blieb in der Verhandlung ungeklärt.

Für die Taten erhielt er einen Strafbefehl. Er sollte 800 Euro zahlen. Gegen die Geldstrafe ging er in Einspruch. „Ich habe nicht erkannt, dass die Waren aus einer strafbaren Handlung stammen“, sagte er. Lediglich geöffnet will er die Warensendungen haben. „Ich dachte, dass vielleicht Rauschgift darin ist“, erklärte er. In der Anklageschrift heißt es: Über das Internet lernte der Angeklagte eine wesentlich jüngere Frau aus Lettland kennen. Beide schrieben sich zahlreiche E-Mails. Er verliebte sich in die Frau. Sie fragte eines Tages bei ihm an, ob er, weil Amazon keine Waren nach Osteuropa versendet, Pakete nach Lettland schicken könnte. Die Waren wollte der lettische Empfänger später nach Russland bringen. Angeblich wäre ein direkter Versand von Deutschland nach Russland zu gefährlich. Der Beschuldigte sagte zu. Er adressierte die Pakete um und verschickte sie an die lettische Adresse.

Weil ihm Zweifel kamen und er vermutete, dass die Waren vielleicht doch nicht bezahlt waren, hielt er die Pakete 14 Tage zurück. In dieser Zeit, so glaubte er, wäre eine Rechnung gekommen. Als er im Fernsehen einen Beitrag sah, in dem es um solche Pakete ging, kamen ihm weitere Zweifel. Zur Polizei ging er jedoch nicht. „Es war seriös“, sagt er. „Da war eine Person, wo ich wusste, wo sie herkommt.“ Erst, als er einen Anruf von der bayrischen Kriminalpolizei erhielt, merkte er, dass er einer Betrügerin aufgesessen war.

Schon einmal ist der Beschuldigte einer Internetbekanntschaft auf den Leim gegangen. Auch sie war wesentlich jünger als er und aus Russland. Sie wollte nach Deutschland kommen, hatte aber das Geld nicht. Er schickte ihr für die Reise Geld. Doch dann wurde plötzlich ihre Tante krank. Die brauchte dringend eine teure Operation. Der Angeklagte überwies der Internetbekanntschaft für die OP 20 000 Euro. Die Frau sah er nie. Dafür die Polizei. Die durchsuchte seine Wohnung und beschlagnahmte seinen Computer.

Richterin Magdalena Richter verurteilt den beschuldigten 61-Jährigen wegen leichtfertiger Geldwäsche zu einer Geldstrafe in Höhe von 800 Euro. „Auch wenn Ihnen Geld für Porto gesandt wurde, zeugt das nicht von Seriosität“, sagte sie und verwies darauf, dass er schon einmal einer Internetbekanntschaft Geld geschickt habe. „Mit der Frau waren sie schon vorgewarnt“, sagte sie. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte überlegt, in Berufung zu gehen.

