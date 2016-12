Im Lichtwerk klingt’s so schön und hell Im Stromwerk wird getanzt, in der Trafohalle gebildet, und wo Blindwiderstände waren, ziehen Medienleute ein. Bis 2020 soll das Areal komplett neu belebt sein.

Dresdens Musikhochschule gehörte zu den ersten Mietern im neuen Kulturkraftwerk. Es entstanden Übungs- und Bandprobenräume. © Sebastian Willnow

Der Name ist Programm. Wenn Dresdner Musikstudenten im ehemaligen Lichtwerk des Kraftwerks Dresden-Mitte üben, dann tun sie das in lichtdurchfluteten Räumen. Das Gebäude, das Ende des 19. Jahrhunderts entstand, wurde so saniert, dass viel Glas zum Einsatz kam. Eine großzügige Kuppelkonstruktion bringt Sonne in das mehrgeschossige Foyer. Seit Frühjahr 2014 können hier junge Talente üben, haben quasi die Sonne nicht nur im Herzen, sondern auch auf den Noten.

Die Musikhochschule „Carl Maria von Weber“ war einer der ersten Mieter im Lichtwerk und damit überhaupt bei der Neubelebung des 1996 endgültig stillgelegten Kraftwerks. Gut 100 Jahre hatte das 1895 in Betrieb genommene, in den 1920er-Jahren erweiterte Werk in Mitte die Straßen, Haushalte und zentralen Gebäude wie die Semperoper mit Strom und Wärme versorgt. Da seine Gebäude in ihrer teils aufwendigen Backsteinarchitektur beeindruckende Industriedenkmale sind, sollten sie möglichst erhalten bleiben. Der Erste, der das erkannte, war der Event-Manager Mirco Meinel, der im Stromwerk eine Großdiskothek betreibt.

Ebenso stark engagiert sich die Drewag auf ihrem Gelände, baute den alten Kohleschuppen zum faszinierenden Energiemuseum um. Lange waren das die einzigen Nutzer. Erst ab 2012, mit dem dann auch finanziell untersetzten Beschluss des Stadtrats, im Kraftwerk Neues für die Staatsoperette und das Theater Junge Generation zu errichten, begann tatsächlich die Revitalisierung des auch städtebaulich bedeutsamen Geländes.

Zwar hat gerade der neue Stadtrat einen Zuschuss für den Ausbau des Schaltanlagen-Gebäudes als IT-Gründerzentrum gestrichen. Dennoch dürften bis 2020 alle Objekte neu genutzt sein – das Kraftwerk zu einem wahren Kulturkraftwerk avancieren. Im ehemaligen Lichtwerk finden nämlich nicht nur die Musikstudenten ihr Podium. Seit den Sommerferien hat hier das Heinrich-Schütz-Konservatorium Räume für den Tanz- und Musikunterricht.

Die Drewag nutzt einen weiteren Teil des Hauses, und für den Rest des zweitgrößten Gebäudes auf dem Areal interessieren sich die Staatlichen Kunstsammlungen. Die große, bislang heimatlose Puppentheatersammlung könnte hier untergebracht werden. Auch die Trafohalle hat seit Kurzem einen Mieter. Die Heinrich-Böll-Stiftung bietet hier Seminare der politischen Erwachsenenbildung an. In der Heizzentrale entstehen Büros für die sogenannte Kreativwirtschaft. Da ein Verein der Hauptmieter ist, sind die Büromieten äußerst günstig. Direkt daneben entsteht bis nächstes Frühjahr eine Kunsthalle.

Im kommenden Jahr soll auch der Umbau des sogenannten Reaktanz-Gebäudes beginnen. Bis 2019 ist ein Medienkulturzentrum geplant. Spötter verweisen darauf, dass sich Medien und Reaktanz eigentlich widersprechen. Denn Reaktanzen sind Blindwiderstände. Sie dienen zur Absicherung von Stromschwankungen.

Im Speicher an der Könneritzstraße soll eine Gaststätte mit 200 Plätzen angesiedelt werden. Ein Programmkino unterm Dach wäre schön.

Beliebtester Treffpunkt ist – und das vermutlich noch lange Zeit – die alte Pforte. Dort, wo einst der Pförtner Ein- und Ausgang kontrollierte, gibt es seit Mai ein Bistro. Nicht nur dessen Einrichtung ist originell im schnörkellosen Stil der 30er-Jahre, sondern auch dessen Angebot an Herzhaftem und Süßem. Besonders das Eis ist eine Wucht – auch Eis zuzubereiten und zu servieren kann Kultur sein.

