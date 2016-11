Im Lichte des Supermonds Trotz eisiger Temperaturen stiegen zwei Kletterer dem Mond entgegen. Dann hofften sie, dass ihre Berechnungen stimmen.

Die Kletterer Johannes Höntsch und Benjamin Krull hatten sich für die kalte Nacht des Supermonds etwas Besonderes ausgedacht. Foto: Mike Jäger

In der Zeitung hatte ich gelesen, dass der Mond am 14. November größer erscheinen soll als sonst. Zudem war Vollmond. Also schmiedeten wir, Benjamin Krull und ich, den Plan, das Ereignis in den Sächsischen Felsen zu erleben. Ich hatte mir aufgeschrieben, wann der Mond wo zu sehen sein sollte. Für 4.50 Uhr hatten wir uns mit dem Fotografen verabredet. Dann sollte unseren Messungen am Tage zuvor zufolge der Mond – von der Lehnsteigboofe aus gesehen – genau überm Bösen Turm stehen. Mangels präziser Messtechnik war uns aber unklar, ob der dann untergehende Mond noch hoch genug steht. Wir mussten es also auf den Versuch ankommen lassen.

Beim Aufstehen aus der Boofe an den Lehnsteigtürmen um 3 Uhr sehen wir gen Himmel und sagen: „Das wird doch nie was, der Mond steht viel zu weit oben!“ Trotzdem stehen wir gegen 4 Uhr am Einstieg des Alten Weges auf den Bösen Turm. Unser Atem vernebelt uns im Licht der Stirnlampen die Sicht. Es ist kalt, eiskalt. Es herrschen Minusgrade. An einigen Stellen ist der erste Schnee, der vor zwei Tagen fiel, noch immer zu sehen. Wir ziehen unsere Handschuhe aus und beginnen, zu klettern. Die Kletterei geht gut, wir sind schneller oben als gedacht und tragen unsere Begehung um 4.25 Uhr ins Gipfelbuch ein. „Besser zu früh, als zu spät.“ Jetzt heißt es warten. Warten auf den Fotografen, warten auf den Mond. Wir setzen uns.

Die dünne Unterlage, die wir uns mitgenommen haben, hat wenigstens den psychologischen Effekt, es wäre am Hintern nicht so kalt wie ohne. Benjamin hat statt Kletterschuhe inzwischen Handschuhe über die Füße gezogen. „Dann kann das Blut besser fließen und auch etwas der Mode wegen“, ist seine plausible Begründung. Ich halte mich mit Kniebeugen warm. Ab und zu fragen wir nach unten, wo eine Freundin wartet, wie es ihr ginge. Die Antwort lautet immer gleich: „Kalt!“

Endlich, der Fotograf ist da. Ich beende meine Erwärmung, an den Zehen ist mir immer noch saukalt. Ungewiss ist zudem noch, ob Fotograf, wir auf dem Gipfel und der Mond überhaupt eine Linie bilden können oder ob alles umsonst war.

Am Schatten, den unser Gipfel im Mondschein wirft, sehen wir, dass es noch dauern wird, bis wir das wissen. Wir hoffen es einfach. Weitere lange zwanzig Minuten vergehen, bis die Deckung doch tatsächlich eintritt, wir sind erleichtert. „Astronomie ist halt doch keine exakte Wissenschaft“, sage ich und muss dabei lachen. Der Fotograf dirigiert uns von seinem Standplatz auf einem benachbarten Riff. Zum Schluss sollen wir still stehen. Eine schwere Aufgabe bei minus sieben Grad. Aber uns kommt es irgendwie viel wärmer vor.

Raureif legt sich über uns, alles glitzert. Ich atme flach, um möglichst still zu stehen. Die Kälte bahnt sich langsam, aber sicher ihren Weg durch meine vier Hosen. Als sie gerade an der Hüfte ankommt, ist es geschafft. Das Foto im Kasten. Wir seilen ab, verlassen die Boofe im Morgengrauen, es geht zurück nach Dresden. „Geile Aktion“, sagt Benjamin zum Abschied.

Unser Gastautor Johannes Höntsch ist 26 Jahre alt und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität Dresden. Nach der Mondaktion im Elbsandstein war er schon um 9 Uhr auf Arbeit. Sein Begleiter Benjamin Krull (29) ist Doktorand.

