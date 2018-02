Serie: Mach was für Dresden Im Leben der Anderen Ursel Aldorf betreut Menschen. Sie kauft Shampoo, erledigt Bankgeschäfte und hält am Sterbebett die Hand.

Für viele Dresdner Senioren ist Ursel Adorf die erste Vertrauensperson. Über 100 Menschen hat sie in den 16 Jahren seit ihrem Ruhestand betreut. © Christian Juppe

Es soll Menschen geben, die sich vorm Ruhestand fürchten. Die Angst davor haben, dem Seifenopern-Marathon auf der Couch nicht mehr zu entkommen und in Langeweile zu ertrinken. Ganz so düster waren ihre Träume von der Rente nicht, sagt Ursel Aldorf. „Aber ich konnte mir auch nie vorstellen, bis zum Ende meines Lebens Zuhause zu sitzen.“ Inzwischen ist es 16 Jahre her, dass sich die Dresdnerin aus dem Berufsleben verabschiedet hat. Zumindest offiziell. Denn jetzt erledigt sie für hilfebedürftige Menschen Bankgeschäfte, kauft ihnen Strickjacken, fährt sie zum Augenarzt und spaziert mit ihnen durch den Großen Garten, wenn das noch geht. Als ehrenamtliche Betreuerin macht Ursel Aldorf das, was eigentlich Familienangehörige leisten müssten.

Um zehn Menschen kümmert sich die 74-Jährige derzeit im Auftrag des Dresdner Betreuungsgerichts. Über 100 sind es in den letzten Jahren gewesen. Unter ihnen sind Dresdner, die das Rentenalter noch nicht erreicht haben und zum Beispiel an den Folgen eines Schlaganfalls leiden. Auch alte Menschen gehören dazu, die nicht mehr so mobil und geistig fit sind, dass sie Bankgeschäfte, Versicherungsfragen oder Sozialhilfeanträge selbst erledigen können.

Im Namen ihrer Schützlinge hält Ursel Aldorf Kontakt zu den Krankenkassen, wenn es etwa um einen neuen Rollstuhl, eine bessere Pflegestufe oder mehr Termine beim Ergotherapeuten geht. „Da muss man sich schon ins Zeug legen“, sagt sie. Entmündigt seien die Betreuten aber nicht. „Diese Menschen bestimmen ihr Leben immer noch selbst.“ Was sie möchten, werde gemacht. „Ich helfe dabei.“ Eine Nachbarin, Richterin von Beruf, gab ihr den Tipp, dass immer ehrenamtliche Betreuer gesucht werden. Im Zuständigkeitsbereich des Dresdner Amtsgerichts hatten zuletzt etwa 600 Familienangehörige eine Betreuung übernommen, 50 ehrenamtliche Betreuer, rund 150 Rechtsanwälte, 350 freiberufliche Berufsbetreuer sowie knapp 200 Vereinsbetreuer.

Zahlen, Formulare, Schreibtischarbeit – ein bisschen muss es sich anfühlen, als ob Ursel Aldorf wieder in ihrem alten Beruf wäre. Sie war Buchhalterin, ihr Mann Steuerberater. Die beiden Exil-Rheinländer arbeiteten zusammen. Er war der Chef. Mit Sicherheit schade es nicht, rechnen zu können, sagt sie. Immerhin geht es ums Geld anderer Menschen. Die meisten müssen jeden Cent sparen – sie bekommen Sozialhilfe. „Die Rente reicht oft nicht, um zum Beispiel das Heim zu bezahlen.“

Selbst mit staatlicher Stütze kämen die Hilfebedürftigen geradeso um die Runden. Die 112 Euro Taschengeld, die sie monatlich erhalten, müssen für Fußpflege, Friseur und Körperhygiene reichen. So greift die Betreuerin oft zu Günstigprodukten, wenn sie in den Supermarkt geht, um etwa Duschbad und Shampoo zu kaufen. „Die Marke ist den meisten egal.“ Zum Beginn einer Betreuung fertigt sie fürs Gericht eine genaue Vermögensaufstellung an. Alle zwölf Monate muss die Rentnerin eine genaue Jahresabrechnung einreichen. Damit will die Justiz sichergehen, dass kein Geld veruntreut wird.

Alle zwei Wochen schaut Ursel Aldorf bei jedem Betreuten persönlich vorbei, trinkt mit ihm einen Kaffee oder schlendert ein paar Meter durch die Stadt. „Doch, sie freuen sich alle, wenn ich komme“, sagt sie. Eine ältere Dame habe immer den Wunsch gehabt, nach Moritzburg zu fahren. „Der Ort hatte eine besondere Bedeutung in ihrer Erinnerung. Also hab’ ich sie ins Auto gesetzt und wir sind losgefahren.“ Nur eines gehöre nicht zu ihren Aufgaben: Wäschewaschen und Staubsaugen.

Ihr ältester Schützling ist kurz vor Weihnachten gestorben. Die Frau war 104 Jahre alt. Rente und Ruhe gehörten für sie nicht zusammen. Für ihr Alter sei die kleine Dresdnerin sehr agil gewesen, sagt Aldorf. Sie habe regelmäßig an Gymnastikkursen teilgenommen. „Wo viele Jüngere schon sagen: Das brauch ich nicht mehr.“ Auch Aldorf macht Gymnastik und zieht im Schwimmbad Bahnen. Die Frauen waren sich ähnlich.

Der Tod ist in diesem Ehrenamt nie weit entfernt. „Ich habe Hände am Sterbebett gehalten und übers Gesicht gestreichelt, wenn wir uns etwas besser kannten“, erinnert sich Aldorf. Beistand in der letzten Stunde des Lebens zu leisten, sei zwar nicht alltäglich, gehöre aber dazu. „Der Tod eines Betreuten ist schlimm“, sagt sie. Dennoch sei er ihr noch nie so nahegegangen, wie der Tod eines Familienmitglieds. Warum, könne sie nicht erklären.

Mit dem Sterbetag endet die Betreuung. „Man erfährt Gutes wie Schlechtes aus dem Leben dieser Menschen“, sagt die Rentnerin, die zuletzt zweimal mit ansehen musste, wie Familien die Pflege ihrer Angehörigen verweigerten. „Beide Frauen hatten je zehn Kinder, aber keines erklärte sich bereit dazu.“ Auch wenn sie nicht wisse, was da womöglich in der Vergangenheit vorgefallen sein könnte. So etwas sei traurig und mache sie auch wütend.

Einmal im Jahr bekommt die Striesenerin eine Aufwandsentschädigung von knapp 400 Euro. Dafür ist sie jede Woche um die zehn Stunden unterwegs. Macht umgerechnet 77 Cent pro Stunde. Ein Lohn sei das aber nicht. Die Fahrtkosten verschlingen den Großteil des Geldes. Ursel Aldorf geht es darum, eine Aufgabe im Ruhestand zu haben. Ihrem Gatten übrigens auch: Er war schon dreimal Schöffe.





