Im Laufschritt durch die Stadt Der Holzhauslauf in Niesky galt in den die vergangenen Jahren als Besuchermagnet. Gerade im Jubiläumsjahr fehlen aber noch Starter.

Starter Andreas Wende (rechts) schickte im vergangenen Jahr eine beachtliche Zahl an Läufern auf die Strecke. © Rolf Ullmann

Rund fünf Wochen sind noch Zeit, bis der bereits vierte Holzhauslauf auf dem Zinzendorfplatz in Niesky gestartet wird. Ein Geheimtipp ist der Holzhauslauf schon lange nicht mehr. Jahr für Jahr kamen immer mehr Familien aus ganz Sachsen zu dieser sportlichen Aktion im Rahmen des Herbstfestes. Allein im vergangenen Jahr gingen so über zweihundert Läufer, Wanderer und Radler im Alter zwischen fünf und siebzig Jahren an den Start.

Doch gerade im Jubiläumsjahr halten sich Sportler und Familien gleichermaßen mit ihren Anmeldungen bislang zurück, berichtet Heike Mücke aus der Torismusinformation „Wir müssen in den kommenden Wochen noch kräftig die Werbetrommel rühren, damit wir an die durchaus sehr guten Teilnehmerzahlen des Vorjahres anknüpfen können“. Nachdem im Rahmen des sächsischen Familientages sich bereits rund dreißig Sportler angemeldet hatten, kamen in der Ferienzeit nur rein sporadisch einige Anmeldungen hinzu. Wie es aus dem Museum weiter heißt, seien bislang gerade einmal reichlich fünfzig Anmeldungen eingegangen.

Die Touren führen am 10. September auf fünf oder zehn Kilometern durch die Nieskyer Holzhaussiedlung oder per Rad zum Erlichthof nach Rietschen und zurück, teilen die Veranstalter mit. Dieser Rundkurs wird eine Gesamtlänge von 28 Kilometern haben und für so manch ungeübten Pedalritter schon eine Herausforderung sein.

Unterwegs gibt es an verschiedenen Streckenpunkten wieder Stempelstellen. Mindestens drei Stempel berechtigen zur Teilnahme an der anschließenden großen Tombola im Festzelt. Ob nun die verschiedenen Strecken entlang der heimatlichen Sehenswürdigkeiten gewandert, gewalkt oder gelaufen werden, ist jedem selbst überlassen. Im Vordergrund soll die Freude an der Bewegung stehen.

Besonders beliebt ist bei allen Startern auch das jedes Jahr neu aufgelegte T-Shirt zum Lauf. Wer sich bis zum 18. August anmeldet, der erhält dieses kostenlos. Anlässlich des 275. Geburtstages von Niesky haben sich die Veranstalter für ein T-Shirt in den Stadtfarben entschieden. Das blaue Logo erscheint also auf gelbem Grund.

