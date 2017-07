Schwarzbachs Woche Im Land der Absperrbaken Wenn die Stadt mal wieder eine riesige Baustelle ist. Ein wechselhafter Rückblick.

Kevin Schwarzbach © SZ-Archiv

Manchmal haben wir wirklich große Probleme, uns für eine Seite zu entscheiden, liebe Leserinnen und Leser. Je nach Situation passen wir uns mal dieser Meinung an, dann gefällt uns wieder eine andere. Da sind wir wechselhaft wie ein Chamäleon. Nur dass die Anpassungsfähigkeit bei uns leider nicht ansatzweise so elegant aussieht wie bei den farbigen Schuppenkriechtieren, was vor allem daran liegt, dass sie bei uns weniger zu sehen, dafür umso lauter zu hören ist.

Bei solch auffälligen Gemeinsamkeiten mit trotzdem punktuellen Unterschieden lohnt es doch glatt, zu den bestehenden mehr als 200 Arten noch eine weitere hinzuzufügen: das Elbwiesen-Chamäleon. Ein Eintrag in einem Naturführer nicht zu vergessen: Beheimatet im ruhigen Elbestädtchen Riesa, lebt das Elbwiesen-Chamäleon meist im Einklang mit sich selbst und zieht munter seine Kreise über die Straßen der Stadt. Anders als andere Arten seiner Gattung besitzt das Elbwiesen-Chamäleon neben seinen natürlichen Feinden zusätzlich einen anthropogenen Feind: Baustellen. Besonders im Sommer rufen sie bei ihm ein wechselhaftes Klangbild hervor, bei dem sein Kopf meist in ein dunkles Rot getaucht wird.

Derzeit sind diese Klänge wieder wunderbar zu hören, liebe Leserinnen und Leser. Überall auf den Straßen gibt es Fluchen und Fauchen, in der Stadt ertönt ein Schimpfen und Meckern. Wo man auch ist – Baustellen wohin das Auge reicht. Da ist die Wut gegenüber der Stadtverwaltung programmiert, vielleicht sogar bereits einkalkuliert. Denn neben Fußball verstehen wir Sofaexperten auch was von Planungsverfahren, Fördergeldern und Finanzplänen. Alles, was man zur Terminierung von Bauvorhaben wissen muss, ist uns bekannt. Oder nicht? Die Welle an Beschwerden findet jedenfalls ihren Höhepunkt im Vorschlag eines Kommentatoren, doch gleich ganz Riesa zu sprengen, da dies verkehrstechnisch ohnehin nicht schlimmer wäre als der jetzige Zustand mit zahlreichen Baustellen.

Na, na, na, jetzt nimmt es aber bizarre Züge an. Vor allem wenn man ein paar Minuten in diesem Internet verbringt, das für manche bekanntlich noch immer Neuland ist, aber ebenso bekanntlich nichts vergisst. Da ist mit etwas Geduld schnell herauszufinden, dass jene, die lauthals über die Baustellen fluchen, auch jene sind, die sich ansonsten vehement über die schlechten Riesaer Straßen beschweren. Na, was denn nun: für oder gegen Baustellen? Da muss man sich schon entscheiden.

Damit das Bekenntnis leichter fällt, gehe ich mal mit meiner Offenbarung voran. Angesichts mancher Riesaer Straßen bin ich selbstverständlich für Baustellen, ebenso präferiere ich den Sommer, insbesondere die Ferienzeit als Bauzeitraum, und freue mich immer, wenn auch etwas für die Fahrradfahrerfreundlichkeit getan wird. Doch als gebürtiges Elbwiesen-Chamäleon fällt mir dieses Bekenntnis nicht immer leicht, neigt man doch dazu, in Baustellen eine Einschränkung der eigenen Mobilität zu sehen, sie deswegen als Angriff auf das eigene Dasein zu werten und vor Wut auf den Lenker zu schlagen, wenn man aufgrund einer mit Absperrbaken übersäten Stadt immer zu spät kommt. In dieser Hinsicht ist die neu entdeckte Chamäleonart wirklich äußerst menschlich.

Diese Woche kann wohl kaum wechselhafter werden.

zur Startseite