Im Labyrinth der Möglichkeiten Ein Viertel aller Azubis schmeißt schon in der Probezeit hin. Damit die Zahlen sinken, investiert die Stadt in ein Projekt.

Louis führt Lennard durch das Labyrinth. Die zwei Schüler sollen hier lernen, wie es ist, anderen zu helfen. Diese Fähigkeit kann im späteren Beruf helfen. © Sven Ellger

Louis hat den Dreh raus. Geschickt lenkt der 13-Jährige seinen Kumpel Lennard durch das Labyrinth aus Metall. Der 12-Jährige kann nichts sehen. Er hat eine dunkle Brille auf. Er muss vertrauen, dass Louis ihn nicht an eine Wand führt. Schnell haben die beiden den Parcours geschafft. Am Ziel gibt es Lob. „Ihr könnt gut im Team arbeiten und euch auf andere Menschen einstellen“, sagt ein Berufsberater. Ob das ein Hinweis ist auf das, was die beiden später mal arbeiten wollen? „In der Altenpflege sind solche Fähigkeiten gefragt“, sagt der Experte. Doch noch warten andere Aufgaben, an denen sich die beiden Jungs aus der 56. Oberschule ausprobieren sollen.

Das Labyrinth ist eine Station im Projekt „komm auf Tour“, das in den kommenden Tagen in der Johannstadthalle stattfindet. Zum dritten Mal hat die Stadtverwaltung zusammen mit der Agentur für Arbeit und dem Kultusministerium dieses Angebot nach Dresden geholt. Die Kosten in Höhe von 48 000 Euro werden geteilt. Knapp 900 Schüler der siebten und achten Klassen aus Dresdner Ober- und Förderschulen sollen sich nun versuchen. Weit mehr haben sich beworben.

„Die Schüler sollen durch Spiel und Spaß ihre Talente erkennen“, sagt Jugendamtsleiter Claus Lippmann. Dabei geht es um Orientierung, Perspektivenwechsel und Alltagsstärken. „Die jungen Leute sollen sich ausprobieren und auch mal über geschlechteruntypische Berufe nachdenken“, sagt Ulrike Schmidt, vom Projektträger Sinus. Seit zehn Jahren bietet das Unternehmen das Projekt an. Die Experten arbeiten dabei nicht nur mit den Schülern. Auch die Lehrer und Eltern bekommen nützliche Tipps, um die Kinder bei der Berufswahl zu unterstützen. Zum begleitenden Elternabend haben sich wie im vergangenen Jahr über 200 Interessenten angemeldet. „Das ist Rekord“, sagt Schmidt.

Wie wichtig eine frühzeitige Beschäftigung mit dem richtigen Beruf ist, weiß Egbert Röhm. Der Geschäftsführer vom Dresdner Verpackungsmaschinenproduzenten Theegarten-Pactec kennt die Probleme, wenn es darum geht, Azubis zu finden. Sechs bis acht Schüler bekommen pro Jahr bei ihm die Chance für eine Lehre als Mechatroniker oder Zerspaner. Früher habe er durchaus Bewerber gehabt, die nicht wussten, was sie später machen wollen, sagt er. Eine abgebrochene Ausbildung sei nicht nur teuer für den Ausbilder, sondern auch ärgerlich für den Jugendlichen.

Ein Viertel aller Azubis in Dresden gibt schon in der Probezeit auf. „Diese Zahl wollen wir nach unten korrigieren“, sagt Claus Lippmann. Das gehe nur, wenn die Kinder früh erkennen, was sie können und worauf sie Lust haben. Daran glaubt auch Egbert Röhm. „Seitdem wir uns auf diesem Gebiet engagieren, finden wir richtig gute Azubis“, sagt er. Die Qualität der Bewerber sei gestiegen. Im vergangenen Jahr haben sich 230 junge Menschen bei ihm für eine Lehre beworben.

Das würde auch Louis gefallen. Er möchte was mit Tieren machen oder etwas Technisches lernen. Sein Kumpel Lennard interessiert sich für Sport. Den Job in der Altenpflege, wie vom Experten angeregt, können sich beide nicht vorstellen. „Es ist gut, wenn die Schüler genau wissen, was sie können und wollen, und was nicht“, sagt Thomas Wünsche von der Agentur für Arbeit. Ob und wie das Projekt in der Johannstadthalle dabei hilft, werden die Berufsberater erst in drei Jahren wissen. Dann müssen auch Louis und Lennard den richtigen Weg gefunden haben, im Labyrinth der Möglichkeiten.

