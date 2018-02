Im Kreis Görlitz wird am wenigsten geklagt

Die Auswertung der Advocard zeigt für unseren Landkreis zwei Dinge: Männer streiten mehr als Frauen und ganz Junge sowie ganz Alte streiten insgesamt seltener. An allen Streitfällen im vergangenen Jahr waren zu exakt 60 Prozent Männer beteiligt, demzufolge nur zu 40 Prozent Frauen. Rund 88 Prozent aller Streitenden waren zwischen 26 und 65 Jahre alt, in den Altersklassen darunter (3,6Prozent) und darüber (8,5 Prozent) wurde deutlich weniger juristisch gestritten.

Wie schneidet der Kreis Görlitz im Sachsenvergleich ab?



Mit knapp 20 Streitfällen auf 100 Einwohner (drei mehr als 2014) liegt der Landkreis deutlich unter dem Durchschnitt – sowohl im Vergleich mit dem Freistaat als auch mit der Bundesrepublik. Sachsenweit am meisten gestritten wurde 2016 in der Stadt Leipzig (33,2 Streitfälle je 100 Einwohner). Dort waren es eher die Jüngeren zwischen 26 und 35 Jahren, die wegen eines Streits rechtlichen Beistand brauchten. In der Landeshauptstadt Dresden gab es knapp 28 Streitfälle auf 100 Einwohner, ein Plus von 2,5 Fällen. Heiß her ging es auch im Landkreis Leipzig (27,2 Fälle) und im Vogtlandkreis (26,7 Fälle). Im Kreis Görlitz ist damit für Rechtsanwälte sachsenweit am wenigsten zu holen.

Auch der Landkreis Mittelsachsen mit 20,8 Fällen und das Erzgebirge (21 Fälle) waren eher friedlich. In allen sächsischen Städten und Kreisen wurde im vorvergangenen Jahr jedoch durchschnittlich mehr gestritten als noch 2014.