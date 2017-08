Im Kraftwerk rollt der Rubel In Boxberg kann schon ein Hilfsarbeiter 2 000 Euro verdienen. So gut ist das Lohnniveau aber nicht überall im Kreis.

Landkreis Görlitz. Wenn die Bundesagentur für Arbeit in Bautzen ihre Lohnstatistik für den Landkreis Görlitz vorlegt, haben es die Menschen im Norden des Landkreises amtlich: Viele von ihnen gehören im Vergleich zum Süden klar zu den Besserverdienern. Eine ganze Reihe von ihnen wohnt in und um Boxberg und in der Region Weißwasser. Die südliche Oberlausitz ist dagegen das Armenhaus der Republik. Mit knapp über 2 000 Euro liegen die Durchschnittslöhne in den beiden Geschäftsstellenbereichen der Arbeitsagentur zum Teil mehr als 100 Euro unter dem Landkreisniveau – und das markiert bundesweit bereits das untere Ende der Fahnenstange.

Im Norden, wo die Leag Bergbau und Kraftwerke betreibt, versorgt sie auch die Konten ihrer Mitarbeiter mit Energie. „Viele trauen sich überhaupt nicht zu erzählen, was sie verdienen, weil es so viel ist“, schildert Ute Liebsch von der Industriegewerkschaft Bergbau/Chemie/Energie das Luxusproblem mancher Arbeitnehmer. „Da erhält schon ein Hilfsarbeiter fast 2 000 Euro im Monat“, sagt sie. Die tarifvertraglich geregelten Löhne seien durchaus auf Westniveau. „Viele junge Leute haben hier im Bergbau oder im Kraftwerk eine zweite Ausbildung gemacht“, sagt Ute Liebsch. Nachvollziehbar, denn die Leag zahlt bereits Azubis zwischen 850 und 1 040 Euro Vergütung – 13-mal jährlich und gewährt auch noch 30 Tage Urlaub.

Die Lohnstatistik der Agentur für Arbeit weist die Arbeitskräfte in der Energieversorgung mit einem Durchschnittslohn von 4 205 Euro als Spitzenverdiener im Landkreis aus – beinahe das Doppelte des Medianlohns aller im Landkreis sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. „Die Leag ist bei den Löhnen ein echter Leuchtturm in der Region“, sagt Gewerkschaftschefin Ute Liebsch, „die Menschen dort haben jeden Monat reichlich einen Tausender mehr in der Tasche als anderswo.“ Kraftwerk und Tagebau sind eine Ausnahme im Lohngefüge des Landkreises. Betrachtet man die Medianlöhne in den einzelnen Geschäftsstellenbereichen der Arbeitsagentur im Landkreis, so zeichnet sich von Görlitz aus ein Nord-Süd-Gefälle ab. Thomas Berndt, Chef der auch für den Landkreis Görlitz zuständigen Arbeitsagentur Bautzen, kennt die Gründe. Da sei zum einen die Betriebsgrößenstruktur. „Große Betriebe können in der Regel mehr Arbeitsentgelt bezahlen als kleinere Betriebe“, sagt Berndt. So würden in und um Görlitz 39 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Großbetrieben mit mindestens 250 Beschäftigten arbeiten. Im Geschäftsstellenbereich Weißwasser – und hierzu zählt auch etwa das Kraftwerk Boxberg – seien das immerhin noch 23 Prozent. Dann fällt’s ab. Im Geschäftsstellenbereich Löbau arbeiten nur 17 Prozent der Beschäftigten in Großbetrieben, in Zittau gar nur zehn.

Ein anderer Grund sei die unterschiedliche Wirtschaftsstruktur der Geschäftsstellenbereiche. In Löbau, Niesky und Zittau arbeiten die meisten Menschen im verarbeitenden Gewerbe, dem Handel und der Instandhaltung von Autos – alles Branchen mit relativ niedrigen Medianlöhnen. Erst an vierter Stelle der Beschäftigungszahl folgt hier das Gesundheits- und Sozialwesen. Eine mit einem Medianlohn von 2 581 Euro der bestbezahlenden Branchen.

In Görlitz ist es anders: Dort ist das Gesundheits- und Sozialwesen die zweitgrößte Branche. Und weil es eben die Kreisstadt ist, folgt an dritter Stelle die Verwaltung. Der Medianlohn der Verwaltungsangestellten ist mit 3 183 Euro mit der höchste im Kreis. Gut zahlende Großunternehmen wie Bombardier und Siemens und ein hoher Anteil an Verwaltungskräften – das erklärt den gehörigen Medianlohnunterschied zwischen Görlitz und dem Umland.

Das weiß auch Lars Fiehler, einer der Geschäftsführer bei der IHK Dresden: „Wo Verwaltung sitzt, da zieht es auch viele junge Leute hin. Das wirkt sich erheblich auf die Kaufkraft eines Standortes aus.“ Den Grund für die teils beträchtlichen Gehaltsunterschiede auch in gleichen Branchen sieht er aber nicht allein in der Betriebsgrößenstruktur: „Einen riesigen Einfluss hat die Tiefe der Wertschöpfungskette. Es macht einen gehörigen Unterschied, ob ein Unternehmen Zulieferer oder Endproduzent ist“, erklärt er. Deshalb zahle ein Industrieunternehmen mit vielen Mitarbeitern auch nicht zwingend besser als ein kleinerer Betrieb. „Wenn ein Zulieferer mit zwei bis drei Prozent Umsatzrendite operiert und jemand sagt, ich will fünf Prozent mehr Lohn, gibt das die Mathematik einfach nicht her“, erklärt Fiehler.

Dennoch prognostiziert Fiehler, dass bald Bewegung in die Löhne in der Oberlausitz kommt. „Die Ansiedlung von Daimler mit einem Batteriewerk in Kamenz oder der Elbe-Flugzeugwerke in Kodersdorf macht kleinen und mittelständischen Unternehmen der Region jetzt schon Angst“, sagt Fiehler. Diese Konzerne würden zwar das niedrige Lohnniveau der Region nutzen, aber deutlich mehr zahlen. „Das setzt die Betriebe hier unter Lohndruck. Nicht nur für Fachkräfte, sondern auch für Geringqualifizierte.“ Betrachtet man das Gehaltsgefälle zwischen Städten und Umland, zeigt sich in Zittau die Auswirkung der Hochschule auf Lohngefüge und Kaufkraft. Aufgrund des hohen Anteils an Akademikern ist der Wirtschaftszweig Erziehung und Unterricht mit einem Lohn von 4 377 Euro der Spitzenreiter im Verdienst-Ranking des Kreises. So trägt der Geschäftsstellenbereich Zittau der Arbeitsagentur die Rote Laterne im Kreis, in der Stadt wird aber weitaus besser verdient.

Umgekehrt ist es in Löbau, wo der Durchschnittslohn der Stadt noch um 30 Euro hinter dem Umland zurücksteht. Hier macht sich immer noch der Kaufkraftverlust durch den Abzug von Behördeneinrichtungen bemerkbar. Die gute Nachricht: Hier sind die Löhne 2016 stärker gewachsen als im Landkreis. Im Bereich Löbau stiegen die Medianlöhne im Berichtszeitraum um 14,4 Prozent – das ist der Spitzenwert im Landkreis, dicht gefolgt von Niesky mit 14,3 Prozent plus. Zittau verzeichnet ein Wachstum von 13,8 Prozent. Der gesamte Landkreis kommt auf ein Plus von 12,5 Prozent bei den Medianlöhnen und Görlitz auf 9,1 Prozent.

