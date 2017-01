Im Kostüm auf den Skihang Scheinbar ganz Oppach ist Sonntagnachmittag unterwegs gewesen. Beim Skifasching gab es viele tierische Verkleidungen und mehr zu sehen.

Karl-Heinz Hengst (links) und Steffen Schröder hatten ein kleines Wohnzimmer mitgebracht. © Matthias Weber

Oppach. Scheinbar ganz Oppach ist Sonntagnachmittag unterwegs gewesen. Der Skiclub hatte zum Skifasching an den Hang an der Waldstraße eingeladen. Das war auch in diesem Jahr ein Besuchermagnet.

Wer mit Kostüm zum Skihang kam, erhielt einen Getränkegutschein. Ansonsten gab es auch viele tierische Verkleidungen und Sprünge über die Schanze zu sehen. (SZ)

zur Startseite