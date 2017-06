Im Kosmosmuseum und Freude am „Guten Tag“ Nieskyer Gymnasiasten sind am Schwarzen Meer unterwegs. Für die Feuerwehrmädels gab es Medaillen.

In dem dicken Gästebuch der Ausstellung für Feuerwehrleute und Rettungskräfte in Orljonok verewigte sich unsere Gruppe mit einem Eintrag. © Heike Adomat

Die Zeit am Schwarzen Meer vergeht wie im Fluge. Hier ein Überblick aus den täglichen ausführlichen Reiseberichten der Gruppe.

Bei einem Spaziergang nahmen wir uns viel Zeit, um etliche Fotos vor Orljonok-typischer Kulisse zu machen. Das Wetter spielte bombastisch mit. Wir hatten traumhafte Aussichten, zum Beispiel vom Kosmosmuseum aus direkt auf das Meer. Bei unserem Rundgang lernten wir neue Ecken des Lagers kennen. So sahen wir das Schulgebäude. Einige Unterlager arbeiten hier das gesamte Jahr über. Die Kinder, die außerhalb der Ferien hier sind, haben Unterricht in den Hauptfächern, um in den drei Wochen ihres Aufenthalts nicht zu viel zu verpassen. In der anderen Zeit erholen sie sich hier im Zentrum. Das fällt bei den vielen, vielen Möglichkeiten gewiss nicht schwer. Sport, Kunst, Kultur und Natur – faszinierend!

Am Strand wartete auf die Kinder eine Überraschung. Wir hatten das Bananenboot bestellt. Es kam pünktlich und im Nu hatten die Mädchen es erobert. Mit Schwimmwesten ausgestattet ging es in rasanter Fahrt über Wellen reitend hinaus auf das offene Meer. Ein Jubeln, Kreischen, Gelächter, helle Freude, lachende Kindergesichter – allein dafür lohnte es sich heute an den Strand zu gehen. Es darf nicht verschwiegen werden, dass wir aufgrund der wilden Fahrt zwei Leute von uns verloren. Wir bemerkten es aber rechtzeitig und nahmen sie wieder auf. Da alle bei dieser Aktion lachten und jauchzten, war der Zwischenfall offensichtlich umso genialer. Am Ende der Fahrt dachten manche sogar über eine Form des Streiks nach, weil sie sie so toll fanden, dass sie dieses Abenteuer gern fortgesetzt hätten.

Am Nachmittag besuchten wir das Kosmosmuseum. Man zeigte uns die ersten Sputniks, konnte anhand von vielen Originalanzügen erklären, wie Kosmonauten gekleidet sind, hatte zahlreiche Modelle von Raumschiffen ausgestellt und erläuterte uns, wie man trainieren muss und was man isst als Kosmonaut. Man sprach auch von Laika, dem ersten Hund im Weltall. Wussten Sie, dass es insgesamt 48 Hunde waren, die man ins Weltall geschossen hatte? 28 von ihnen kehrten übrigens lebend zurück. Es ist kaum vorstellbar, wie wenig Platz im Raumschiff beziehungsweise in der Landekapsel ist. Übrigens wurden wir von zwei Jugendlichen geführt, die ihre Feuertaufe zu bestehen hatten. Und das ausgerechnet bei einer ausländischen Delegation. Sie machten es sehr gut.

In einem anderen Unterlager besuchten wir den dortigen Wintergarten. Herrliche Pflanzen, viele davon blühend. Ich als Pflanzenfan bin von all der Vielfalt und Pracht immer wieder begeistert.

Eine Tradition des Lagers ist es, wenn sich zwei Gruppen begegnen, dass man sich lautstark begrüßt. Wenn wir nach einem drei, vier unser kräftiges Guten Tag rufen, sind die Reaktionen immer Verwunderung, Erstaunen, Grübeln, bis irgendein Kind herausfindet, dass wir Deutsche sind. Unseren Mädchen macht diese Tradition viel Vergnügen.

Eine abendliche Wanderung führte uns ins Autostädtchen, das etwa zwei Kilometer von unserem Hotel entfernt ist. Dort holte uns ein Mitarbeiter mit dem Jeep ab und nahm sogleich die ersten fünf Mädchen mit. Nichts ahnend setzten sie sich in das Gefährt und ab ging die Post. Dieser Meister im Motocrossfahren fuhr die Mädchen über Berg und Tal, immer entlang der internationalen Motocrossstrecke, auf der noch vor ein paar Wochen die Weltmeisterschaft stattgefunden hat. Die Mädchen waren hellauf begeistert. Selbstverständlich hatten dann alle anderen auch das Vergnügen dieses Abenteuers, das sie gern wiederholt hätten.

Eine Führung fand in unserer unmittelbaren Nähe statt. Hier hat man ebenfalls eine Ausstellung, die den Rettern in Feuer-, Wasser- oder anderen Katastrophen gewidmet ist. Da wir in Krasnodar keine Möglichkeit hatten, das Katastrophenzentrum zu besuchen, schaffte man sie hier für uns. Eine nette Dame, deren Herzenswunsch es war, uns kennenlernen zu dürfen, empfing uns sehr freundlich. Sie selbst hat deutsche Wurzeln, also einen gewissen Bezug zu unserem Heimatland, kann aber leider kein Deutsch sprechen. Erst vor Kurzem ist sie aus Berlin zurückgekehrt. Sie hatte mit einer Gruppe deutschstämmiger Russen den Kirchentag in Berlin zum 500. Jahrestag der Reformation besucht und war restlos begeistert von dem Ereignis und der Stadt.

Sie zeigte uns die mit viel Liebe zum Detail gestaltete Ausstellung, erklärte manche Fotografie und erläuterte die sehenswerten Dioramen. Die Mädchen durften alles fotografieren, manches auch ausprobieren. So schlüpfte Franka sehr zu unserer Freude auf Tempo in einen Feuerwehrmannanzug. Als besondere Besucher durften wir uns in das Ehrengästebuch eintragen. Die gute Frau entließ uns nicht, ohne Franka und unsere zwei Feuerwehrmitglieder mit einer Medaille auszuzeichnen. Alle anderen bekamen ein Feuerwehr- und ein Orljonokabzeichen.

Im Kultur- und Sportpalast feierte ein Unterlager seinen 5. Geburtstag. Alle Kinder des Lagers waren anwesend. Die Gruppenleiter hatten ein fulminantes Konzert vorbereitet: Tanz, Gesang, Ballett, Instrumentalmusik und ein grandioses kaukasisches Jungentanzensemble. Die Stimmung im Publikum war unbeschreiblich.

Heike Adomat ist Russischlehrerin am Nieskyer Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium.

