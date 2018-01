Im Kopf gibt es keine Grenzen Die MDR-Moderatorin Jennifer Sonntag ist seit 20 Jahren blind. Im Interview erzählt sie vom Sehen durch Fühlen, von Erotik und wie man Blinden das Leben leichter machen könnte.

Jennifer Sonntag ist eins der beiden Gesichter der Sendung „Selbstbestimmt“ im MDR. In ihrem Kurztalk-Format „Sonntagsfragen“ fordert die Sozialpädagogin Prominente zu anderen Sichtweisen auf.

Ein Café im Zentrum von Halle an der Saale. Jennifer Sonntag hat diesen Ort ausgesucht, weil es dort normalerweise sehr ruhig sei. Sie könne sich hier gut konzentrieren. Die 38-Jährige ist blind. Für die MDR-Sendung „Selbstbestimmt“ befragt Sonntag Prominente. Die Frage „Wie riecht ein schöner Tag?“ ist ihr Markenzeichen. Dieser Nachmittag riecht nach Lebkuchen, nach Milch und Kaffee, nach lieblichem Parfüm und einem Hauch Schweiß. Ein Summen und Rauschen durchdringt den Raum, Gesprächsfetzen, der Milchschäumer zischt. Zu viele Eindrücke auf einmal. Jennifer Sonntag hat Probleme, sich zu konzentrieren. Vor Beginn des Interviews hat sie sich fotografieren lassen. Ihr Lebensgefährte ist dabei und hilft ihr, Bilder von sich auszuwählen, die ihren Vorstellungen von sich selbst entsprechen.

Das Foto hier sieht aus, als würden Sie auf einen Freier warten, das können wir nicht nehmen.

Es gibt überall Schnittpunkte. Warum soll ein Mensch mit Behinderung nicht auch Erotik leben?

Was finden blinde Frauen erotisch?

Ich habe für ein Buch darüber mehr als 20 Frauen gefragt. Es kommt darauf an, ob jemand geburtsblind ist. Dann sind es eher Verhaltensweisen von Menschen, Stimme, Sprache, Worte, Einstellungen, die die Frauen schön und erotisch finden. Da hat das Äußere einen ganz anderen Stellenwert. Beeinflusst davon bin ich aber immer. Ich würde nie einen Menschen betrachten können, ohne mich dafür zu interessieren, wie der aussieht. Da bin ich vom Sehen versaut.

Wie kann man vom Sehen versaut sein?

Ich kann mein Beuteschema nicht vergessen. Ich weiß immer noch, worauf ich früher stand und ich habe immer noch Bilder im Kopf von vielen Dingen oder Männern, die ich mal gesehen habe. Die verblassen auch nicht. Deswegen kann ich mich nicht voll auf die Blindheit einlassen, weil ich immer auch die Optik brauche.

Sie sehen gar nichts mehr?

Ich hab so ein Geflacker vor Augen, das nennt man auch Phantomsehen. Das haben viele spät Erblindete. Das Gehirn kann nicht damit umgehen, dass keine Bilder mehr ankommen und gaukelt sich selbst Bilder vor. Das blitzt und blinkt und ich sehe Bilder, einen Baum oder ein Auto. Ich muss dann aufpassen, dass ich dem nicht ausweiche. Außerdem hab ich ein Pfeifen in den Ohren. Darum bin ich in Kulissen wie hier im Café schneller kaputt.

Sie haben vor etwa 20 Jahren Ihr Augenlicht verloren. Wodurch?

Durch Retinopathia pigmentosa, eine Erbkrankheit. Meine Augen sind intakt, nur die Netzhaut funktioniert nicht mehr. Man muss sich das wie eine Art Tunnelblick vorstellen, der sich immer mehr verengt. Irgendwann hab ich dann nur noch ein Stück Mund oder ein Stück Auge gesehen. Ich musste ein Gesicht am Ende Stück für Stück abscannen, um mir dann ein ganzes Bild zu bauen.

Die Krankheit hat bei Ihnen zu einem Zeitpunkt begonnen, wo das Leben gerade beginnt: Schule vorbei, Studium, ausziehen von zu Hause. Wie war das für Sie oder auch für Ihre Familie?

Mitten im Erstellen meiner Diplomarbeit habe ich einen richtigen Schub erlitten und bin erblindet. Da passte es gar nicht, aber eigentlich passt es nie. Es gibt nie den perfekten Zeitpunkt, um zu erblinden.

Wie sind Sie damit umgegangen?

Ich war für alle stark: für meine Familie, für mich selbst. Ich habe Sozialpädagogik studiert und wollte in die Drogenarbeit gehen. Ich wollte Streetwork mit Drogenkids machen. Das passte dann nicht mehr. Wenn ich meine eigenen Klienten nicht mehr sehe und über meine Junkies stolpere – ich hätte die Leute nicht betreuen können. Zum Glück konnte ich im Studium noch einmal umschwenken in Richtung Reha-Pädagogik. Es war für mich nie eine Option, zusammenzubrechen.

Die Krankheit verlief schleichend. Wie haben Sie sich darauf eingestellt, dass Sie erblinden würden?

Irgendwann funktionierten bestimmte Dinge nicht mehr. Ich konnte nicht mehr lesen, ich sah mich nicht mehr im Spiegel. Ich habe mit riesen-dicken Filzstiften geschrieben oder versucht, mich noch in einem großen Standspiegel zu sehen, bis das auch nicht mehr ging. Aber ich habe nie gedacht, Mist, jetzt geht das auch nicht mehr. Ich hab immer weitergemacht.

Wie?

Ich habe angefangen, Bücher zu schreiben darüber, was Blindheit und Erblindung bedeutet. Ich habe mit Blinden gearbeitet. Es hat ihnen Kraft gegeben, dass sie gemerkt haben, dass sie nicht allein sind.

Sie sind Ihre Krankheit mit dem Kopf angegangen?

Das ist nicht immer gut, weil sich Körper und Seele merken, was sie durchmachen. Irgendwann braucht ein Mensch eine Phase, wo er einen Bruch erleben und über das, was ihm geschieht, weinen darf. Zu viel Kopf ist auf Dauer nicht zu halten. Ich merke jetzt, dass ich Momente brauche, in denen die Seele zu Wort kommen darf.

Wie hat sich Ihr Alltag verändert, während Sie Ihr Augenlicht verloren haben?

Weil ich so viel mit Sehenden zusammen bin, habe ich das sehende Leben mit gelebt. Eine richtige Blindenkultur habe ich nicht entwickelt. Wichtig ist für mich der sprechende Computer, weil ich damit einen Zugang zur Welt habe, zum Internet. Ich nutze ein Diktiergerät als Gedächtnis und Notizzettel. Wichtig war, dass ich den Stock annehme. Das ging am Anfang gar nicht. Da bin ich lieber über Tische und Bänke gegangen, als mit so einem Stock rumzulaufen. Ich habe mir eine Kleiderordnung im Schrank ausgedacht.

Wie sieht die aus?

Viel hängt, damit ich das ertasten kann. Erst die Kleider, dann die Röcke, dann die Kostüme. Ich würde nichts finden, wenn sich ein Sehender überlegen würde, ich sortier das mal um. Wenn ich ein bestimmtes Kleid in Schwarz und in Rot habe, dann bekommt das Rote eben einen Knoten im Gürtel, sonst verwechsle ich das.

Wer kauft mit Ihnen ein?

Mein Lebensgefährte. Er hat einen Blick für Dinge, die ich mir nie kaufen würde, weiß aber ziemlich genau, was mir gefällt und kann eine Auswahl treffen. Wir sind gern in Städten und schauen uns Dinge an.

Sie schauen sich Dinge an?

Er führt mich irgendwohin und lässt meine Hände das dann von oben bis unten abtasten. Wir sind schon angeranzt worden, dass wir doch bitte irgendwelche Deko nicht anfassen sollen. Ich fasse aber gern Schaufensterpuppen an, weil ich so Kombinationen begreife.

Sie wirken wie jemand, der sich hingezogen fühlt zur Wave-Gothic-Szene. War das schon immer so?

Früher war ich Punk. Für Ästhetik habe ich mich erst interessiert, als ich gar nicht mehr sehen konnte, was zusammenpasst. Ich habe begonnen, mehr zu besprechen, zu erfragen und zu hinterfragen.

Wie machen Sie sich Ihr eigenes ästhetisches Bild?

Ich taste und höre. Über Gerüche nehme ich viel wahr. Ich bin Duftsammlerin und wenn Menschen oder Situationen irgendwie riechen, dann speichere ich das ab.

Vor Kurzem haben Sie die Sängerin Lucy van Org interviewt. Wonach roch die?

Lucy riecht mystisch. Sie riecht gut, nach Met und Mittelaltermarkt, weil sie das ja so sehr liebt. Dann hat sie diese tollen, langen Haare. Es gibt auch Leute, die riechen für mich nicht gut, obwohl ich die optisch früher sehr spannend fand. In die war ich schwer verliebt und dann habe ich sie getroffen und gerochen und musste feststellen, dass ich denjenigen nasenmäßig gar nicht so gut ertragen würde.

Sind Sie eine bessere Interviewerin, weil Sie blind sind?

Manchmal erzählen Leute von ihren familiären Problemen, wenn sie einem blinden Menschen begegnen. Aber bloß weil ich blind bin, heißt das doch nicht, dass ich ein offenes Tor bin für alle Problemfälle. Der Effekt entsteht manchmal: Da ist jemand behindert und darum bestimmt offen für alle anderen sozialen Probleme, die es so gibt auf der Welt. Ich bin aber kein besserer Mensch oder verständnisvoller, nur weil ich blind bin. Dazu fällt mir ein Spruch von Fanny van Dannen ein: „Auch lesbische schwarze Behinderte können ätzend sein.“ Unabhängig von der Blindheit war ich immer schon ein tiefer Taucher. Ich philosophiere gern mit den Leuten, nicht ohne Grund bin ich Sozialpädagogin.

Wie nehmen Sie die Optik Ihrer Interviewpartner wahr? Tasten Sie die Menschen ab?

Das machen blinde Menschen selten. Ich bin blockiert, wenn jemand mir das anbietet. Nicht einmal in meinem ganz engen Familienkreis mache ich das. Nur bei meinem Partner. Ich mache mir eher ein Bild, indem ich meine Vertrauten frage. Wenn ich fünf Leute frage, habe ich fünf verschiedene Eindrücke und kann mir daraus ein Bild basteln.

In Ihren Büchern sprechen Sie von „innerer Beleuchtung“, von „unsichtbaren Spiegeln“. Was meinen Sie damit?

Ich will erblindeten Menschen Mut machen, dass sie die Lichtschalter im Kopf anmachen können. Da gibt es keine Grenzen, sondern viele Räume, die ich betreten kann. Jeder schafft sich so seine inneren Welten, unabhängig von Fremdbestimmung. Wie ich Dinge sehe oder wahrnehme, liegt an mir. Für mich ist Sehen eine Frage der inneren Beleuchtung. Die Spiegel wiederum sind entstanden aus dem Schmerz, denn viele Erblindete, mit denen ich in der Reha gearbeitet habe, sehen sich nicht mehr und verlieren so ihre Identität. Wir haben viel daran gearbeitet, sich ein inneres Spiegelbild zu erschaffen. Wer bin ich? Wie wirke ich? Was macht mich aus? Was will ich nicht mehr? Wen brauche ich?

Haben Blinde ein tieferes Innenleben?

Wir sind gezwungen, uns mehr mit unseren Innenräumen zu beschäftigen. Das kann ein Vorteil sein, weil wir uns bestimmte Fragen stellen, die sich ein Sehender nicht stellen muss. Da verändern Dinge sich gravierend. Es stellen sich krasse Lebensfragen und Perspektiven ändern sich.

Woran arbeiten Sie gerade?

Gerade habe ich ein Buch zum Verlag gegeben: „Der Geschmack von Lippenrot“, ein Stilratgeber für blinde Frauen. Es geht um Schminktechniken, darum, herauszufinden, was für ein Typ ich bin, wenn ich mich selbst gar nicht sehe. Es geht aber auch darum, wie ich mich selbst stärken kann, um nicht in die Opferrolle zu geraten. Als Frau mit Behinderung bin ich ja schnell in diesem Klischee drin.

Was nervt Sie eigentlich am meisten an Sehenden?

Wenn Menschen mit Behinderung ausgeschlossen werden, wenn sie nicht dabei sein dürfen, weil das System das einfach nicht zulässt. Ich bin Tinnitus-Patientin und ich wurde in fünf Tinnitus-Zentren nicht aufgenommen, weil sie kein Therapieprogramm hatten, das zugeschnitten war auf Blinde. Als Inklusionsbotschafterin bin ich oft mit Dingen konfrontiert, bei denen ich merke, dass man Menschen mit Behinderung gar nicht erst reinlässt.

Auf welchen Gebieten?

In der medizinischen Versorgung sind viele Arten von Therapien für Augenmenschen gemacht. Oft werden Hilfsmittel nicht bewilligt, weil jemand sagt, das ist nicht unbedingt nötig. Während des Studiums hat man mir gesagt, ich sei der Lautsprache mächtig und nicht auf Schriftsprache angewiesen. Deswegen habe ich keine Punktschriftmaschine bewilligt bekommen. Ich sollte mir praktisch merken, was ich in den Vorlesungen höre. Solche Geschichten erzählen mir Studenten heute noch. Auf meinen Sprachlaptop habe ich vier Monate lang gewartet.

Das klingt erst mal nicht viel.

Ich bin journalistisch tätig, habe nebenbei noch ein Literaturstudium absolviert, musste Vorträge vorbereiten und die Behörde hat sich einfach nicht gemeldet. Wenn ich angerufen habe, haben sie mir gesagt: Notieren Sie sich mal diese oder jene Nummer. Und ich hab gesagt: Ich kann mir im Moment nichts notieren. Ich kann nichts lesen, nichts schreiben, ich hab keine Hilfsmittel. Das sind Alltagshürden, bei denen ich merke, wie abhängig ich von sowas bin.

Wünschen Sie sich Ihr Augenlicht zurück?

Ja, weil ich einmal sehen konnte. Vielen mit angeborener Behinderung geht das nicht unbedingt so.

Was würden Sie sich wünschen in einer idealen Welt?

Es wäre schön, wenn dieses Gefühl verschwinden würde, Mensch zweiter Klasse zu sein. Wenn ich wüsste, es entsteht nicht dieser Beigeschmack, wenn ich den Satz sage: Ich bin blind, ist das ein Problem? Mit Behinderung befasst sich niemand gern. Behinderung hat viel mit Vergänglichkeit zu tun, mit Aufwand. Die Menschen denken immer, es geht uns nichts an, aber es sind nur vier Prozent aller Behinderungen angeboren. Der Rest ist im Lauf des Lebens entstanden. Die kann niemand verhindern, weil niemand weiß, wen es – durch Unfälle oder Erkrankungen – einmal treffen wird.

Wie hat sich Ihre Einstellung zum Leben verändert, seit Sie blind sind?

Ich plane nicht mehr. So viele Lebenseinschnitte und Wegänderungen sind bei mir im Lauf des Lebens eingetreten, dass ich Menschen nicht mehr verstehe, die sich so festochsen an ihrem Klein-klein. Ich habe viele Menschen scheitern sehen an ihren Plänen. Sobald sich daran eine Schraube verstellt, funktioniert das alles gar nicht mehr. Man muss nicht jeden Tag naiv ins Leben taumeln, aber feste Pläne zu machen halte ich für unsinnig.

Das Gespräch führte Christina Wittich.

