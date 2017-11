Im kommenden Jahr wird die Eugal gebaut

Großenhain. Für die Europäische Gas-Anbindungsleitung Eugal die auch das Stadtgebiet Großenhain tangiert, liegen vom 13. Dezember bis 19. Januar in der Stadtverwaltung/Geschäftsbereich Bau die Planfeststellungsunterlagen zur Einsicht aus. Ab Mitte nächsten Jahres soll die Eugal gebaut werden. Sie führt auf rund 485 Kilometern von Mecklenburg-Vorpommern bis nach Deutschneudorf an die deutsch-tschechische Grenze, wo sie an das Netz des tschechischen Fernleitungsbetreibers Net4Gas angebunden wird. Bereits Ende 2019 soll das erste Erdgas durch die Eugal transportiert werden. Bei dem Bauvorhaben einschließlich der landschaftspegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind die Gemarkungen Krauschütz, Skäßchen und Folbern betroffen. Die Planung kann auch im Internet während des genannten Zeitraums eingesehen werden unter www.lds.sachsen.de/bekanntmachungen, Rubrik Infrastruktur-Energie (SZ/krü)

