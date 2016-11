Im Kleiderstübchen fehlt Spielzeug Die Kunden loben den neuen Standort der Einrichtung. Die Mitarbeiterin engagiert sich mehr als sie müsste.

Der Teddy und das Puzzle gehören zu den wenigen Spielzeugen, die Karin Hübner derzeit im Kleiderstübchen anbieten kann. Gerade in der Vorweihnachtszeit könnte sie noch mehr Spielsachen gebrauchen. F.: Braun © andré braun

Hartha. Der Standort an der Dresdener Straße sei gut gewählt und das Angebot sehr übersichtlich, meint eine Kundin, die gerade das Kleiderstübchen betritt. Das sehen scheinbar auch alle anderen so. „Bis auf zwei, drei sind alle Stammkunden geblieben“, sagt Karin Hübner, die das Kleiderstübchen für den Heimatverein betreut. Ihr stehen jetzt drei Räume und damit etwa 20 Quadratmeter mehr Platz zur Verfügung. „Dadurch haben wir auch die Möglichkeit, neue Sachen in einem separaten Raum entgegenzunehmen“, erklärt sie.

Die Ständer und Regale sind gut gefüllt. Trotzdem ist von manchem zu wenig da. Zurzeit fehlen Damenhosen in den Größen 40/42 und 44/46 sowie dicke Wintersachen und Schneeanzüge für Kinder, Spielzeug und Weihnachtsdeko. Angenommen werden Kleidung und Gegenstände, die nicht altmodisch sind und „die derjenige, der sie bringt, auch selbst noch tragen oder nutzen würde“, sagt Karin Hübner. Auch wenn sie diese nicht lagern kann, vermittelt sie auch andere Gegenstände. Gerade wird ein Staubsauger gesucht, jemand anderes hat eine Couchgarnitur abzugeben.

Bis zum 21. Dezember können noch Sachen gebracht werden. Dann folgt eine kleine Pause. Ab 2. Januar ist wieder geöffnet. (DA/rt)

