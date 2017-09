Im Kirchentag ist Musik drin

ein Posaunenchor auf dem Markt beim Evangelischer Kirchentag des Kirchenbezirks Leisnig-Oschatz. © André Braun

Posaunenchöre der Region haben am Sonnabend den Kirchentag des Kirchenbezirks Leisnig-Oschatz auf dem Leisniger Markt eröffnet. Einen ganzen Tag lang erwartete die Teilnehmer ein Programm, bei dem vor allem auch die Musik im Mittelpunkt stand. Die Kirchenchöre gestalteten einen Festgottesdienst mit Landesbischof Carsten Rentzing in der Matthäi-Kirche. Am Nachmittag gab es ein Singen der Kurrenden auf dem Markt. Der Kammerchor des Kirchenbezirks gab mit Kantorinnen und Kantoren ein Festkonzert für Chor und Orchester. Und für die Jugend war ein Konzert mit Band in der Aula der Schule angesetzt. Am Abend feierte Leisnig schließlich noch sein Weinfest auf dem Markt. (DA)

