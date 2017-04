Im Kino Platz schaffen für Neuanfang Zum 1. Mai übernimmt der Kinoverein die Rietschener Einrichtung. Wann der erste Film läuft, steht noch nicht fest.

Im Kino Rietschen wird diese Woche ausgeräumt. Die Tische und Stühle im Saal will der Verein Kino-Café Rietschen aber übernehmen. © andré schulze

Es hat sich in den 50 Jahren ganz schön was angesammelt. Das wurde am Mittwoch nicht nur Kinobetreiber Helmut Fechner bewusst, sondern auch den Mitgliedern des Vereins Kino-Café Rietschen, die beim Ausräumen halfen. So war der von der Gemeinde bereitgestellte Container schnell gefüllt und viele Gegenstände, vom Filmplakat bis hin zu Tischen und Stühlen, mussten erst einmal neben den Container gestellt werden. Vereinsvorsitzende Simone Schmidt hatte im Vorfeld klar festgelegt, was der Verein übernimmt beziehungsweise den bisherigen Betreibern abkauft und was in den Sperrmüll wandert. Denn ab dem 1. Mai ist der Kinoverein der neue Hausherr.

Damit räumen Helmut Fechner und Ingolf Schulz vorfristig „ihr Kino“. Laut gerichtlichem Vergleich sollte das erst zum 30. Juni sein. „Ohne Vorführtechnik brauchen wir nicht länger hier zu sein“, sagte am Mittwoch ein mit sich zufriedener Helmut Fechner. „Natürlich wird mir das Kino fehlen, andererseits bin ich froh, diese Verantwortung nicht mehr tragen zu müssen. Das können jetzt andere“, sagte er im Gespräch mit der SZ. Immerhin sei er jetzt 75 und habe 50 Jahre das Kino geführt. Er verschließt sich nicht dem Verein: „Wenn meine Hilfe und mein Rat gefragt sind, bin ich gern bereit, den Verein zu unterstützen“, erklärte Fechner. Zusammen mit Ingolf Schulz ist er im Vorstand des Kinovereins und sieht bisher keine Notwendigkeit, das zu ändern. Auch wenn den beiden Kinomenschen die Nacht- und Nebelaktion des Vereins am 28. Dezember vergangenen Jahren noch immer bitter aufstößt. Damals wurde durch den Schatzmeister der Laptop eingezogen, der ein Bedienen der digitalen Vorführtechnik erst möglich macht. „Das kommt einem Berufsverbot gleich“, sagt Fechner noch heute.

Daraus entwickelte sich ein Rechtsstreit und eine Räumungsklage – und die Beteiligten sahen sich in Weißwasser vor Gericht wieder. Das bot schließlich einen Vergleich an, der angenommen wurde. Fechner und Schulz können bis Ende Juni die Hausherren bleiben. Das ist zwei Monate her – und die Empörung und gegenseitigen Anfeindungen scheinen beendet zu sein. Letztendlich verstanden das die Rietschener und die Kinogänger sowieso nicht, warum sie keine Filme mehr sehen durften. Schließlich gab es den Kinoverein seit März 2014 und dieser stellte bereits vor dem Streit die Filmvorführer.

Ingolf Schulz fällt es da schon schwerer, sein geliebtes Kino aufzugeben. Als der Mann hinter dem Tresen sorgte er sich seit 1988 um die Beköstigung der Gäste. Dabei schaute er wie Helmut Fechner nicht auf die Uhr. „Es war nicht selten, dass die Gäste erst gegen zwei oder drei Uhr das Kino verließen, weil sie in gemütlicher Runde nach dem Film noch zusammensaßen“, erzählt der Kinogastronom mit Schankerlaubnis.

Überhaupt habe er für das Kino gelebt. Seine Abfindung vom Kraftwerk Boxberg steckte er in das Kino und Helmut Fechner spricht von einem sechsstelligen Betrag, den er investierte, damit es immer weiterging. Nun steht das Kino vor einer Generalüberholung. Es soll von Grund auf saniert werden. Zu einer Stätte für Kino und Kultur will die Gemeinde das Traditionshaus wieder herrichten. Die Fördergelder dazu liegen bereit, sagt Bürgermeister Ralf Brehmer. Gegenwärtig erfolgt die Ausschreibung der Planung für das Gebäude.

Dass einiges zu machen ist, das wissen auch die bisherigen Betreiber. Sie haben die Finanzen nicht dazu, gibt Helmut Fechner klar zu. „Da hat es der Verein besser, er kann Fördermittel beantragen, die uns als Gewerbetreibende verwehrt bleiben“, sagt der Rietschener. Und so wird es auch werden, dass erst mal das Kino auf den geforderten Stand gebracht werden muss. Denn mit dem Rückzug von Fechner und Schulz endet nicht nur ihr Gewerbe, sondern auch die Betriebserlaubnis für das Kino. Wie sich der gegenwärtige Zustand darstellt, wird es dafür keine neue Erlaubnis geben können, schon aus Gründen der Brandsicherheit.

Auch wenn sich Vereinsvorsitzende Simone Schmidt gegenüber der SZ mit den weiteren Vorhaben bedeckt hält, kann davon ausgegangen werden, dass erst das Kino saniert werden muss, bevor der erste Film über die Leinwand flimmert. Zwei Monate hat der Verein ja schon gewonnen durch den vorzeitigen Auszug der bisherigen Betreiber. Die Arbeit ist dadurch nicht weniger geworden, die jetzt der Verein zu leisten hat. Aber da gibt es ja noch zwei Männer, die wissen, wie es laufen kann und die auch helfen wollen.

