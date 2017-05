Im Kamenzer Forst brennt es wieder Die Feuerwehren aus Kamenz, Wiesa und Bernbruch löschten am Sonntagabend einen Waldbrand.

Im Kamenzer Forst musste ein Waldbrand gelöscht werden. © Jonny Linke

Schon wieder ein Waldbrand. Nicht zum ersten Mal in diesem Jahr rückten die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren aus Kamenz, Wiesa und Bernbruch in den Spittelforst am Stadtrand von Kamenz aus. Am Sonntag brannte es dort kurz vor 20 Uhr. Dichter Rauch stieg über dem Wald empor, so dass mehrere Löschfahrzeuge zum ehemaligen Mattenwerk fuhren. An zwei unterschiedlichen Stellen, rund 60 Meter voneinander entfernt und abseits des üblichen Weges, brannten Nadeln, Äste und kleinere Stämme.

Schon im vergangenen Jahr rückten die gleichen Wehren mehr als zehnmal in den Spittelforst aus. Diesmal brannten etwas mehr als 500 Quadratmeter, so ein Mitarbeiter der Rettungsleitstelle. Nur durch Zufall entdeckten Wanderer das Feuer und alarmierten die Feuerwehr. (szo)

