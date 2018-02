Im Internet betrogen Tätigt Cindy F. noch eine Versandhausbestellung, landet sie im Gefängnis und ihr Sohnemann im Erziehungsheim. Das ist das Ergebnis einer Verhandlung in Weißwasser.

Der Prozess fand am Amtsgericht in Weißwasser statt. © André Schulze

Die 33-jährige Cindy F.* soll skrupellos betrogen haben. So soll sie zwischen September 2015 und Januar 2017 in neun Fällen über das Internet bei verschiedenen Versandhäusern Handys bestellt und entsprechende Verträge abgeschlossen haben. Zahlungsfähig und zahlungswillig soll Cindy F. jedoch zu keiner Zeit gewesen sein, wie die Staatsanwaltschaft am Weißwasseraner Amtsgericht erklärt. Vielmehr soll sie die gelieferten Waren über ein Gebrauchtwarenportal versteigert haben, um an Geld zu kommen. Der Schaden gegenüber den Lieferanten beläuft sich auf 5 412,58 Euro. Am 12. Juni 2017 soll sie sogar im Internet ein Handy zum Verkauf angeboten haben, auf das sich ein Kunde aus Reutlingen meldete. Er überwies 680 Euro, obwohl die Angeklagte gar nicht im Besitz eines solchen Telefons war.

Im selben Jahr war Cindy F. vom Amtsgericht bereits wegen Betruges verurteilt worden, weshalb sie bei mehreren Versandhäusern gesperrt wurde. Um trotzdem weiter bestellen zu können, soll sie nun neue Adressen genutzt haben: Zwei von ihnen gehörten Menschen mit erheblicher geistiger Behinderung, die das Gesamtsystem der Betrügereien der Angeklagten gar nicht überschauen konnten. So Andrea*, eine Freundin, die zu 50 Prozent geistig behindert ist und unter Betreuung steht. Die Angeklagte aber sagte, Andrea habe von allem gewusst, weil sie selbst Raten abzuzahlen hatte, habe sie sich darauf eingelassen. Andreas Mutter allerdings kam hinter den Deal und erstattete Anzeige.

Ähnlich soll es sich bei Roberto* verhalten haben. Auch er leidet an einer geistigen Einschränkung – soll sogar bei der Angeklagten gewohnt haben. Ohne sein Wissen soll Cindy F. seine Daten für ihre Internetbestellungen genutzt haben. Als er dann jede Menge Mahnungen bekam, die er nicht einzuordnen vermochte, ging er zur Polizei. Eine Polizistin berichtete vor Gericht, dass der Fall Cindy F. schon eineinhalb Jahre die Ermittler beschäftigte und aufgrund weiterer Straftaten gleicher Art noch lange beschäftigen wird. Über die Schulden nämlich fehle der Angeklagten jeder Überblick. Zu dieser Auffassung gelangte auch das Gericht. Amtsrichter Ralph Rehm meinte, bei ihren Einkommensverhältnissen hätte Cindy F. niemals Kreditverträge erfüllen können. Wie viel Geld nämlich die Angeklagte auch ihren Freunden schuldet, weiß niemand, selbst die Schuldnerberatung nicht. So stand auch das Gericht vor einer schwierigen Beweisführung. „Sie wurden von Ihrem eigenen System selbst begraben“, so der Amtsrichter.

Wegen gleichgearteter Straftaten in 14 Fällen wurde Cindy F. am 17. August 2017 zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf drei Jahre Bewährung verurteilt. Da die nunmehr angeklagten Straftaten vor diesem Urteilsspruch lagen, war das Urteil aus 2017 gesamtstrafenfähig einzubeziehen. Bei der Urteilsfindung dieses Mal waren sich die Verfahrensbeteiligten fast einig: Das Urteil lautete auf einem Jahr und sechs Monaten Freiheitsstrafe, ausgesetzt für drei Jahre zur Bewährung. Die Angeklagte erhielt zudem die Auflagen, zwei Jahre den Bewährungshelfer zu kontaktieren, 150 Stunden gemeinnützige Arbeit zu verrichten und die Schuldnerberatung aufzusuchen. Die vom Reutlinger Internetkunden überwiesene Summe von 680 Euro wird eingezogen. Mit der Gesamtstrafenbildung verbunden wurde zudem die Einstellung aller noch laufenden Fälle.

In der Urteilsbegründung erging vom Amtsrichter die Mahnung an Cindy F., dass bei Bewährungsbruch nur noch die Justizvollzugsanstalt für Frauen in Chemnitz zur Debatte steht und für ihren Sohn eine Heimunterbringung angeordnet wird. „Lassen Sie am besten die Finger vom Computer“, so Ralph Rehm. Das Urteil ist rechtskräftig.

*Namen geändert

