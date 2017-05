Aus dem Gerichtssaal Im Hausflur Feuer gelegt Zwei Männer aus Hartha stehen wegen versuchter Brandstiftung vor Gericht. Wegen Unklarheiten wird das Verfahren fortgesetzt.

© André Braun

In großer Gefahr schwebten die 23 Hausbewohner eines Mehrfamilienhauses in der Pestalozzistraße in Waldheim, als die beiden Angeklagten in der Nacht des 18. Dezember 2016 eine Fußmatte im Treppenhaus anzündeten. In dem Haus wollten der 30- und der 26-Jährige einen Bekannten besuchen. Weil der, trotz ihres Klingelns und Klopfens, seine Wohnungstür nicht öffnete, soll der 26-jährige Grillanzünder auf die Fußmatte vor der Tür geschüttet und mit dem Feuerzeug des Mittäters die Matte angezündet haben. An der Tür und der Matte entstand ein Schachschaden von rund 150 Euro. Der Wohnungsinhaber erstattete Anzeige. Der Vorfall kam vors Amtsgericht Döbeln. Vorgeworfen wurde den beiden Männern aus Hartha der Versuch der Brandstiftung und Sachbeschädigung.

Zu Beginn der Verhandlung gestehen die Angeklagten die Tat. Allerdings wollen sie nicht bemerkt haben, dass die Matte brannte. „Als wir weggingen, hat sie nicht gebrannt“, sagen beide. Sie geben an, vor der Tat auf dem Harthaer Weihnachtsmarkt allerhand Alkohol getrunken zu haben. Der Grillanzünder stand zufällig auf einem Schränkchen im Flur des Mehrfamilienhauses. Er gehörte einem Hausbewohner. Warum sie auf die Idee kamen, die Fußmatte anzuzünden, können sie nicht sagen. Mit dem Geschädigten waren sie befreundet. Wut auf ihn hatten sie nicht. Es gab lediglich kleine Probleme, weil sie dem Opfer Geld geborgt hatten und er es nicht zurückzahlte. Der Geschädigte wohnt im Erdgeschoss. In der Nacht war die Hauseingangstür nicht abgeschlossen.

Der Geschädigte sagt in der Zeugenvernehmung, dass er nicht geöffnet hat, weil er nach Mitternacht keinen mehr in seine Wohnung lässt. Als er zur Toilette gehen wollte, sah er die beiden Beschuldigten weggehen. Dann hörte er es knistern. „Unter dem Türspalt war ein heller Schein“, sagt er. Als er die Wohnungstür öffnete, sah er, dass die Fußmatte brannte. „Die Flammen waren etwa 40 bis 50 Zentimeter hoch.“ Die Aussage korrigiert er später auf 10 bis 20 Zentimeter hohe Flammen. Mit einem Wasserglas versuchte er, das Feuer zu löschen. Als ihm das nicht gelang, packte er die Matte, zerrte sie ins Bad, warf sie in die Dusche und löschte sie mit Wasser aus der Brause. Der Geschädigte ist nach eigener Aussage Feuerwehrmann. Auf Anraten seiner Freundin rief er die Polizei. Als die Angeklagten erfuhren, dass sie angezeigt wurden, schrieben sie dem Opfer SMS. Es sollte die Anzeige zurückziehen. Sie wollten den Schaden bezahlen. Opfer und Täter einigten sich auf 150 Euro für die Matte und die Rußschäden am Türrahmen und am -blatt.

Dass die Fußmatte gebrannt hat, als die Angeklagten den Tatort verließen, bestreiten die Verteidigerinnen der Beschuldigten. Beide stellen den Beweisantrag, einen Gutachter zu hören, der das beweisen soll. Außerdem soll bewiesen werden, dass es in der Wohnung des Opfers zu Brandspurgen gekommen wäre, wenn er die Matte vom Flur ins Bad gezogen hätte. Das Verfahren wird fortgesetzt.

zur Startseite