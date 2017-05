Im Haus der Geschenke wird gewerkelt Handwerker bringen das Geschäft an der Karl-Marx-Straße auf Vordermann. Wer einzieht, soll noch nicht bekannt werden.

Es ist offensichtlich, dass sich im ehemaligen Haus der Geschenke an der Karl-Marx-Straße etwas tut. Handwerker bringen das Geschäft in Ordnung. „Es stehen Maler- und Fußbodenlegearbeiten sowie einige Um- und Ausbauten an, die mit dem künftigen Mieter vereinbart sind“, so der Geschäftsführer der Wohnbau Hartha Marco Prüfer. Ende Mai soll bekannt werden, wer in den Laden einzieht. Bis dahin sei Stillschweigen vereinbart, so Prüfer. Er ist froh, wieder einen Mieter gefunden zu haben. Zuletzt war in diesem Geschäft eine Videothek. Dann stand es eine Zeit lang leer. Auch den Jugendlichen der ehemaligen Bronx wurde das Objekt mehrfach angeboten. Das kam aber für sie wegen des bewohnten Umfeldes nicht infrage. Sie wollten die Nachbarn mit ihrer Musik nicht stören.

„Ich habe in der Vergangenheit immer wieder versucht, diese Gewerbeeinheit einer Nutzung zuzuführen. Das war aufgrund der Größe und der Lage bisher nicht möglich. Deshalb ist es schön, dass wir nun einen Mieter gefunden haben“, so Prüfer. Es sei ein gegenseitiges Finden gewesen. Auch an einer anderen Stellen der Stadt sind in den vergangenen Wochen Geschäfte belebt worden. In die „Alte Apotheke“, die Eigentum der Kommune ist, zog Anfang April ein Kosmetikstudio ein. Nun ist auch in das zweite Geschäft mit einem Friseur wieder Leben eingezogen. (DA/je)

