Im Gummiboot zum Messe-Glück Vor allem Wassersportler und Angler werden erwartet. Sie bekommen eine Weltneuheit aus Großenhain zu sehen.

Dieses Klappboot ist der Clou, glauben die Messemacher. © René Meinig

Füher hieß die Messe „Jagen, Fischen, Reiten“. Jetzt gibt es die „Angeln, Boot, Outdoor“. Dresden bekommt nach dem Aus der Messefirma TMS eine Ausstellung im Ostragehege zurück, bei der Freiluftvergnügen im Mittelpunkt stehen. Sie startet am Wochenende mit 30 Ausstellern. Chef Frank Baumann, Geschäftsführer der Berliner Firma Expotec, findet das ganz in Ordnung. „Fürs erste Mal ist das ein gutes Ergebnis“, sagt der Messechef.

Dabei hat er mit dem Anglerverband Elbflorenz einen Partner an der Seite, der schon lange auf eine Wiederauflage der einst erfolgreichen TMS-Messe drängt. Geschäftsführer René Häse kündigte an, dass an jedem Ausstellungstag zwei hauptamtliche Mitarbeiter des Verbands Rede und Antwort stehen. „Wir haben immer aktiv jemanden gesucht, der die Messe fortführt“, sagte Häse.

Mit Baumann haben die Angler einen Messeveranstalter, der bereits einschlägige Erfahrungen hat. So hat seine Firma Expotec am vergangenen Wochenende die 7. Auflage der Ausstellung „Boot + Angeln, Wassersport“ in Rostock veranstaltet. „Hier sind Wandern, Klettern und Bergsteigen eher ein Thema“, begründet Baumann, dass sich die Schau in Dresden auch dem Thema Outdoor widmen wird.

Michael Jursch, Geschäftsführer einer Anhängerfirma aus Großenhain, will mit einer Boot-Neuheit punkten. Er präsentiert ein Klappboot samt Transportmittel. Mit wenigen Handgriffen wird aus einem Kunststoffpaket auf einem Einachshänger ein ausgewachsenes Ruderboot, an das man auch einen kleinen Motor montieren kann. Genau so schnell ist es wieder zusammengeklappt. Auf dem Messeteich sind damit am Dienstag zwei Mitarbeiter seiner Firma umhergerudert.

