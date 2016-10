Im „Großen Hecht“ nach Weinböhla Die erste Bahn fuhr zwar erst im November 1931. Gefeiert wurde das Jubiläum aber schon gestern.

Im historischen Wagen und mit historischer Liniennummer ging es Sonntagnachmittag zum Streckenjubiläum von Coswig nach Weinböhla. © Norbert Millauer

Aus Anlass der vor 85 Jahren erfolgten Anbindung Weinböhlas an das Dresdner Straßenbahnnetz pendelte am Sonntagnachmittag noch einmal ein legendärer Großer Hechtwagen zwischen Coswig und Weinböhla. Diese damals modernste Straßenbahn der Welt war auf der damaligen Linie 15 von der Inbetriebnahme am 13. November 1931 bis 1944 zum Einsatz gekommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er dann für die Route nach Dresden-Bühlau reserviert. Für die Fahrgäste war er damals eine Sensation gewesen. Erstmals erlaubte diese Straßenbahn dem Fahrer, zu sitzen. Bedient wurde sie mit Knöpfen statt einer Kurbel.

Genutzt wurde die Linie von vielen Weinböhlaern, die in Coswig und Radebeul arbeiteten. Zeitungen und Post kamen per Straßenbahn in den Ort. Bauern brachten ihre Produkte – allen voran Spargel – zu den Dresdner Markthallen. Und auch Tiere wurden befördert. Doch auch in der Gegenrichtung war die Strecke beliebt. Besonders während der Obstblüte setzten sich Ausflügler aus Dresden gern in die Straßenbahn nach Weinböhla.

Händleraktionen in beiden Orten rundeten gestern bei herrlichem Herbstwetter das Angebot zum Streckenjubiläum ab. (SZ)

