Im großen Bogen um Rietschen Wegen einem Kilometer Straßenbau müssen Kraftfahrer auf die B 156 ausweichen. Passiert dort etwas, ist das Chaos groß.

Am Sonntagnachmittag ist das Verkehrschaos perfekt gewesen, denn weder auf der B 115 noch auf der B 156 rollte der Verkehr durch den nördlichen Landkreis. Zu dem Leid der Verunfallten und ihrer Angehörigen auf der B 156 wurde von den Kraftfahrern viel Geduld abverlangt. Denn durch den Unfall am Abzweig Nochten war die Verbindung von Bautzen nach Weißwasser und umgekehrt für Stunden unterbrochen. Zwar laufen die Ermittlungen zu dem schweren Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen noch, wie ein Polizeisprecher am Montag bestätigte. Deshalb lässt sich nicht sagen, ob die Zunahme der Anzahl der Fahrzeuge auf der B 156 möglicherweise zu dem Unfall führte. Denn seit dem 7. Juni wird der Fahrzeugverkehr von Niesky aus durch Boxberg auf die B 156 bis nach Weißwasser umgeleitet. In der Gegenrichtung ebenso. Der Grund ist die Vollsperrung der B 115 in Rietschen. Die Straße wird in vier Bauabschnitten auf einer Länge von einem Kilometer grundhaft ausgebaut, und das bis Ende August.

Händler verkürzen Öffnungszeiten

Nicht mehr durch Rietschen fahren zu können, hat nicht nur Auswirkungen auf die Kraftfahrer, die nun längere Wege in Kauf nehmen. Besonders betroffen davon sind die Berufspendler, die jeden Tag die Strecke fahren, und in Rietschen oft anhalten, um einzukaufen. Dass das so nicht mehr ist, merken vor allem die Frauen im Penny. Wie eine Mitarbeiterin berichtet, ist es vor allem die Laufkundschaft, die jetzt fehlt. „Viele haben auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit bei uns angehalten und ihren Einkauf erledigt.“ Nun halten sie womöglich anderswo, weil für sie Rietschen nicht mehr erreichbar zu seien scheint.

Gegen dieses Vorurteil kämpft mit guten Worten Wilfried Mallmann. Der Händler für Gartengeräte und Fahrräder bekommt in jüngste Zeit oft Anrufe von Kunden, die ihn fragen, ob sein Geschäft mit dem Auto erreichbar ist. „Das kann ich Entwarnung geben. Aus Richtung Niesky ist unser Geschäft direkt zu erreichen und vom Norden her über den Umweg Heidehäuser und Daubitz“, sagt der Händler.

Gewerbetreibende, die in der Baustelle ihre Geschäfte haben, sind entweder umgezogen oder verkürzten die Öffnungszeiten. So ist der Laden vom Nieskyer Bäcker Pätzold seit dem Straßenbau nur noch am Morgen, also von 6.30 bis 9.30 Uhr, geöffnet. Denn zu der schwierigen Erreichbarkeit für den Kunden kommt auch die eigene, wenn das Lieferfahrzeug nicht bis ans Haus fahren kann. Die Viereichener Fleisch- und Wurstwaren GmbH hat ihr Geschäft ganz geschlossen und verweist auf den Verkaufswagen an der „Bergklause“, die ebenfalls zum Unternehmen gehört. Zwar wird in dem Wagen annähernd das gleiche Sortiment angeboten, aber der Umsatz ist nicht der wie im Geschäft. Denn besonders für die älteren Rietschener ist der Weg dahin beschwerlich und zu lang.

Betroffen von der Ortssperrung ist auch die Gaststätte „Bergklause“, sagt Patricia Siekert als Assistentin des Vorstandes. „Wir haben bereits die Öffnungszeiten auf die Mittagsstunden verkürzt. Uns fehlen die Gäste, die uns der Durchgangsverkehr bringt“, erklärt sie. Mit Einbußen beim Umsatz müssen die Vierkirchener rechnen, so wie im vergangenen Jahr. Da wurde das Stück B 115 direkt vor ihrer Haustür erneuert. „Wir und unserer Kunden konnten nur über einen Waldweg von hinten an den Betrieb fahren“, erinnert sich Patricia Siekert. Aber das ist Vergangenheit.

Viele uneinsichtige Kraftfahrer

Ein anderes Problem nennt Monika Brose. Sie führt zusammen mit ihrem Mann Lutz ein Elektrogeschäft am Bahnübergang. Aus dem Schaufenster blickt sie direkt in die Bahnhofstraße. Sie ist mittlerweile zum Schleichweg nicht nur für Einheimische geworden. „Große Lkw fahren hier ebenso durch, obwohl Verbotsschilder stehen.“ Diese Erfahrung macht die Geschäftsfrau täglich. Und sie hat nicht nur einen Lastzug gesehen, der durch Rietschen fahren wollte und dann doch umkehren musste.

Dass die Kraftfahrer sich ihre eigenen Wege suchen, sieht auch die Gemeinde als ein Problem an. Bürgermeister Ralf Brehmer sagt, dass an den engen und gefährlichen Stellen Verkehrsschilder aufgestellt wurden. „Damit haben wir eine Handhabe, Verkehrssünder abzustrafen“, betont er. Die Polizei habe schon mehrmals kontrolliert und Kraftfahrer zur Verantwortung gezogen. In welchem Maß das geschieht, konnte die Polizeidirektion der SZ bisher nicht beantworten. Dass aber kontrolliert wird, bestätigt Irmtraud Nass. Die Seniorin wohnt zeitlebens in Heidehäuser. „Vergangenen Montag stand die Polizei bei der Agrargenossenschaft und hat in Daubitz die Geschwindigkeit kontrolliert“, sagt sie. Aber eigentlich müsste die Polizei auch mal vor ihrem Haus stehen. Denn dort sind nur Dreißig erlaubt, aber die wenigsten halten sich daran. „Erst vorhin habe ich erlebt, wie zwei Lkw im Schritttempo sich begegnet sind. Müssen diese großen Autos auch hier lang fahren?“, fragt Frau Nass. „Es ist schon schlimm genug, dass man wegen dem Verkehr ab 4.30 Uhr nicht mehr schlafen kann“, schimpft sie.

