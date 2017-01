Im Graben gelandet

Lebloser Mann identifiziert Bischofswerda. Die Identität eines toten Mannes in Bischofswerda ist geklärt. Wie die Polizei mitteilt, konnten die Personalien des Verstorbenen mit Hilfe von Zeugen ermittelt werden. Es handelt sich um einen 48-jährigen Mann aus Bischofswerda. Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor. Drei Spaziergängerinnen hatten den Toten am Donnerstag in einem Gebüsch entdeckt. Einer ihrer Hunde war ins Unterholz gelaufen und hatte den Leichnam gefunden. Da zunächst unklar war, um wen es sich handelt, hatte sich die Polizei an die Öffentlichkeit gewandt.

Vier Transporter ausgeräumt Schirgiswalde-Kirschau. Ein Betrieb in Schirgiswalde-Kirschau war in der Nacht zu Freitag das Ziel von Einbrechern. Die Täter schlugen die Heckscheiben von vier Transportern ein und stahlen Werkzeug aus den Fahrzeugen. Der genaue Wert der Beute wird noch ermittelt, der Schaden an den Fahrzeugen beträgt ungefähr 1.500 Euro.

Randalierer unterwegs Pulsnitz. Unbekannte haben sich in der Nacht zu Sonnabend an einer Pferdekoppel in Pulsnitz ausgetobt. Sie rissen Pfähle heraus und zerstörten mehrere Meter Koppelband. Die Koppel befindet sich in der Bahnhofstraße. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Kamenz ermittelt.

Planenschlitzer stehlen Turnschuhe Bautzen. Auf dem Autobahn-Rasthof Oberlausitz haben Unbekannte teure Turnschuhe aus einem Lastwagen gestohlen. Nach Angaben der Polizei schlief der Fahrer in der Nacht zu Sonnabend in der Kabine. Als er am Morgen weiterfahren wollte, stellte er fest, dass die Plane aufgeschlitzt war. Die Diebe hatten 36 Paar Turnschuhe gestohlen. Gesamtwert der Beute: 4.700 Euro.