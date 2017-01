Im Graben gelandet Jetzt sucht die Polizei Hinweise zum Verursacher des Verkehrsunfalls.

© Symbolfoto

Der Fahrer (45) eines VW Passat war am 22. Dezember gegen 17.25 Uhr im Grimmaer Ortsteil Zschoppach auf der S 36 von Leisnig nach Zschoppach unterwegs. Als er einen vor ihm fahrenden dunklen Pkw überholen wollte, beschleunigte dessen Fahrer und geriet auf die linke Fahrbahnseite. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Passat.

Der 45-Jährige kam von der Straße ab, fuhr einen Leitpfosten um und landete im Graben.

Zum Glück blieb der Fahrer unverletzt. Am Auto und am Pfosten entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5.100 Euro. Der Verursacher setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort.

Der VW-Fahrer informierte die Polizei.

Wer hat zu diesem Unfall Beobachtungen gemacht, wer kann Hinweise zum Fahrer/zur Fahrerin und dem Fahrzeug geben?

Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Grimma, 03437 708925280.

