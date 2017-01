Im Graben gelandet Ein Autofahrer verlor am Dienstag in Schmölln auf winterlich glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Mit schlimmen Folgen.

Überschlagen und im Graben gelandet – in Schmölln hat sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. © Rocci Klein

Ein schwerer Unfall hat sich am späten Dienstagnachmittag auf der Belmsdorfer Straße in Schmölln ereignet. Der Fahrer eines Renaults kam auf der winterlich glatten Straße von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Auto landete im Graben. Nach ersten Informationen wurde ein Mensch verletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Schmölln, Putzkau, Demitz-Thumitz, Bischofswerda wurden alarmiert, konnten aber nach wenigen Minuten zurück in die Gerätehäuser fahren. Nur die Kameraden aus Schmölln sicherten die Situation vor Ort. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (rk)

