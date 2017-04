Im Goldenen Löwen geht es weiter Der Mietvertrag mit der Wirtin des Freitaler Restaurants endete. Jetzt herrscht Klarheit, wie es weitergeht.

Die Restaurant-Betreiberin hat ihren Mietvertrag für den Goldenen Löwen verlängert. © Andreas Weihs

Im traditionsreichen Restaurant Goldener Löwe an der Dresdner Straße geht das Licht nicht aus. „Wir machen optimistisch weiter“, sagt die Betreiberin Marlies Büttner. Anfang des Jahres hatte es Gerüchte gegeben, dass der Goldene Löwe schließt. Tatsächlich lief der Mietvertrag aus, der nun aber verlängert wurde. Eigentümer des Hauses ist Milan Vorhand. Der Österreicher hat in Freital eine ganze Reihe an Häusern saniert, zuletzt die Seifenfabrik und die Häuser an der Dresdner Straße 44 und 46.

Büttner, die aus Freital stammt und in Blankenstein bei Wilsdruff wohnt, hat das Restaurant im September 2011 eröffnet. Zuvor stand es 20 Jahre lang leer. Sie führt außerdem einen Reinigungsservice. Die Gastronomie bezeichnet sie als Hobby. In ihrem Restaurant setzt Büttner auf eine kleine Karte mit frischen Produkten.

Mehrere Leser haben sich zuletzt auch wegen der Parkplatzsituation am Goldenen Löwen an die Sächsische Zeitung gewandt. Ein Teil des Parkplatzes neben dem Gebäude wurde abgesperrt und ist nicht mehr von den Restaurantgästen nutzbar. Vorhand will diese Parkplätze an die Bewohner der umliegenden Häuser vermieten. Wie Büttner betont, gebe es aber immer noch sieben Stellplätze für Gäste des Goldenen Löwen.

