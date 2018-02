Im Glauben rund um den Globus vereint

Jährlich am ersten Freitag im März feiern Christinnen rund um den Globus den Weltgebetstag. Auch Männer, Jugendliche und Kinder sind eingeladen. Dieser Tag ist die größte ökumenische Basisbewegung von Christinnen weltweit. Dorothea Gade vom Vorbereitungskreis in Hoyerswerda zeigt das Themenplakat 2018. Foto: Andreas Kirschke

Fröhlich stimmt der kleine Chor an: Mit dem Lied „O di sisa / Grüß dich, Schwester. // O di brada. Grüß dich, Bruder“, das sie proben, werden die Frauen am 2. März um 19 Uhr im Hoyerswerdaer Lutherhaus hinter der Johanneskirche am Kirchplatz 1 den ökumenischen Hauptgottesdienst zum Weltgebetstag 2018 eröffnen. In Liedern und Fürbitten widmen sie sich dem Themenland Surinam in Südamerika.

„Gottes Schöpfung ist sehr gut“ heißt das diesjährige Leitmotiv aus dem Buch Genesis (1. Mose) der Bibel. „Es geht um den Ursprung, um die Quelle, um die Entstehung der Schöpfung. Es geht um die Bewahrung des Lebens und der Natur. Das, was wir geschenkt bekommen haben, wollen wir würdigen und erhalten“, erläutert Dorothea Gade aus der Evangelischen Kirchengemeinde Hoyerswerda-Neustadt. Mit Frauen aus ihrer Gemeinde, aus der Evangelischen Johanneskirchengemeinde Hoyerswerda-Altstadt, aus der Katholischen Kirchengemeinde „Heilige Familie“, aus der Landeskirchlichen Gemeinschaft und aus der Adventisten-Gemeinde gehört sie zu jenem Kreis, der langfristig den Weltgebetstag in Hoyerswerda vorbereitet.

Informiert beten – betend handeln

In über 170 Ländern wird dieser Gottesdienst am 2. März rund um den Globus gefeiert. „Es ist die größte ökumenische Basisbewegung von Christinnen weltweit. Stetiges Leitmotiv ist dabei «Informiert beten – betend handeln». Es begleitet auch uns“, weiß Dorothea Gade. „Die Vorbereitung gibt uns viel Freude.“ Im Januar nahm sie mit Katechetin Silke Linke, mit Heike Krupka (Evangelische Gemeinde Hoyerswerda-Altstadt) und Irina Mücke (Katholische Gemeinde) an der Weltgebetstags-Werkstatt in Görlitz teil. Dabei ging es um die Einführung ins Thema. Die Frauen erhielten viele Impulse. Nach der Einführung gab es Workshops. Heike Krupka und Dorothea Gade widmeten sich dem Thema Musik. Silke Linke erhielt Anregungen für den Kindergottesdienst. Irina Mücke erfuhr Ideen zum Basteln anlässlich des Weltgebetstages. „Er ist gelebte Basis-Ökumene. Er ist ein offenes Bekenntnis zum Glauben“, sagt Dorothea Gade. „Intensiver als sonst befassen wir uns mit der Bibel. Das bereichert und stärkt ungemein unsere Kirchengemeinden nach innen.“ Deutlich wird das unter anderem beim Seniorennachmittag: Ingrid Tempel bereitet ihn sorgfältig vor: gelebte Ökumene für die Senioren.

Für den Hauptgottesdienst wiederum bereitet Dorothea Gade gemeinsam mit Sabine Müller von der Landeskirchlichen Gemeinschaft die umfangreiche Länder-Information vor. In diesem Jahr geht es um Surinam: Das Land – einst geprägt durch indianische Ureinwohner – war seit 1667 niederländische Kolonie. Erst seit 1975 ist es unabhängig. Erstaunlich ist die Vielfalt von über 20 Kulturen und Sprachen. „Glaubensfreiheit ist gegeben. Naturreligionen, Christen, Juden, Hindus und Muslime leben friedlich zusammen“, erklärt Dorothea Gade. „Dennoch ist der Alltag eher ein Nebeneinander als ein Miteinander.“ Über 50 Prozent der rund 500 000 Surinamer sind Christen. Deren Mehrheit bilden die Protestanten. Stärkste Kraft ist die Herrnhuter Brüdergemeine. Seit 1735 missionierte sie im Land. Sie stellte sich an die Seite der unterdrückten Sklaven. Mit 62 Gemeinden und rund 60 000 Christen ist sie heute die größte protestantische Kirche im Land und wichtige gesellschaftliche Kraft.

Gläubige in Surinam leben aber durchaus gefährlich. Dafür steht das Beispiel des katholischen Bischofs Choenniee: Er predigt politisch und prangert offen Korruption, Gier, Amtsmissbrauch, Natur-Raubbau und Umweltverschmutzung an. Staatspräsident Bouterse nennt ihn „Feind Nummer eins.“ Sehr schwierig ist zudem die Lage der Frauen. In Führungspositionen kommen sie höchst selten. „Gesellschaftliches Engagement gilt als «unweiblich». Der öffentliche Raum ist den Männern vorbehalten“, schildert Dorothea Gade. „Als umso mutiger ist das Engagement der Christinnen zu bewerten.“

Der Weltgebetstag soll dafür sensibilisieren. Die diesjährige Kollekte fließt vor allem in zwei Projekte: In Surinams Hauptstadt Paramaribo plant die „Herrnhuter Frauenarbeit“, Mädchen vor Missbrauch und sexueller Ausbeutung besser zu schützen. 30 Jugendleiterinnen der Kirchengemeinden am Stadtrand werden gezielt geschult. In den Trainings geht es um Aufklärung und verantwortungsvollen Umgang mit der Sexualität. Die Teilnehmerinnen üben sich in Kommunikation und Beratung. Bei Krisen sollen sie den Betroffenen professionelle Unterstützung ermöglichen.

Durchaus auch weltliche Ziele

Das zweite Projekt, das durch die Kollekte gestärkt werden soll, zielt auf eine Partnerorganisation des Deutschen Weltgebetstags-Komitees auf den Philippinen in Südostasien: Die Organisation METSA in Davao hilft 183 Frauen auf dem Land beim Anbau und Verkauf ökologisch erzeugter Lebensmittel. Das beginnt mit Informationen über den Anbau und endet bei einem kleinen regelmäßigen Einkommen. Dieses sichert eine ausgewogene Ernährung ihrer Familien, gibt den Frauen Rückhalt und stärkt vor allem ihr Selbstvertrauen. Es ist ein erster Schritt heraus aus dem Teufelskreis von Armut, Rechtlosigkeit und Gewalt. Auch dafür soll der Weltgebetstag sensibilisieren.

