Im Geschäft oder Internet kaufen? Wo ist ein Produkt schneller und preiswerter erhältlich? Dieser Frage geht der DA in Döbeln nach.

Beim Kauf einer Bratpfanne für den Induktionsherd gibt es von Rico Kretschel, Inhaber des Geschäfts Tischkultur in Döbeln, eine ausführliche Beratung dazu. Ähnliche Informationen finden sich im Internet nicht. Dafür ist das Produkt dort um wenige Euro preiswerter. © Dietmar Thomas

Immer mehr Geschäfte schließen. Viele Kunden nutzen für ihren Einkauf das Internet. Doch ist das wirklich günstiger oder lohnt der Weg in den lokalen Einzelhandel? Gibt es dort dieselben Produkte, wie im Internet? Der DA hat eins ausgesucht und den Test gemacht: mit einer Induktionspratpfanne.

Gleich neben dem Eingang des Geschäftes Tischkultur am Döbelner Niedermarkt hängen sie an einem Regal. Die Pfannen sind nach Größe und Marken sortiert. Aber eins haben sie alle gemeinsam: Sie sind für den Induktionsherd geeignet. Aber nicht nur für den, sondern für alle Herdarten. Neben den Zeichen für eine bestimmte Temperatur im Backofen und für die Spülmaschine weist eine Spirale darauf hin. Fehlt sie und wird der Topf oder die Pfanne auf einen Induktionsherd gestellt, bleibt das Essen kalt. „Der Magnetismus fehlt“, sagt Rico Kretschel, Inhaber der Tischkultur und erklärt: „Für Fleisch sind Gusspfannen am besten geeignet, für Gemüse Keramik, auch für Fisch gibt es spezielle Pfannen.“ Eine stärkere Pfanne brät immer besser als eine leichte, ergänzt Renate Kretschel. Bei der Induktion brennt nichts an, es wird weniger Öl benötigt, das Essen ist schneller fertig, deshalb wird auch weniger Energie verbraucht.

Die Beratung der Kretschels ist sehr umfangreich. Rund 350 verschiedene Pfannen und ebenso viele Töpfe haben sie im Angebot. Was sich nicht im gut sortierten Lager findet, wird beim Hersteller geordert und ist innerhalb weniger Tage da. „Die Lieferung ist kostenlos“, so Kretschel.

Ein häufig gekauftes Produkt ist die Bratpfanne Ballerini Portofino. Sie hat einen Durchmesser von 28 Zentimetern und zehn Jahre Garantie. Sie ist im Angebot und kostet statt 109 Euro nur 79,99 Euro. Der Kunde kann sie sofort mitnehmen.

Im Internet dieselbe Pfanne zu finden, ist schwierig. Viele Produkte tragen denselben Namen, haben aber noch Zusatznamen oder -zeichen. Auch anhand der Fotos ist nicht leicht festzustellen, ob es sich um genau diese Pfanne handelt. Bei Ebay findet sich eine für 75,20 Euro. Dazu kommen 18 Euro für den Versand. Wie lange der dauert, ist nicht vermerkt. Karstadt bietet die Pfanne für 74,94 Euro an. 4,95 Euro davon sind Versandkosten. Lieferzeit: sieben bis zehn Tage. Für 74,99 Euro ist die Ballerini bei Galeria Kaufhof zu haben. Für alle, die vorab oder per Rechnung bezahlen, erfolgt die Lieferung kostenlos. Per Nachnahme kommen vier Euro und zwei Euro Postgebühr dazu. Zwei bis drei Tage dauert es, bis die Pfanne zum ersten Mal Zuhause ausprobiert werden kann. Informationen, wie im Geschäft, gibt’s im Internet nicht. Dort werden nur die Eigenschaften der Pfanne angepriesen. Antihaftbeschichtet und -versiegelt, mit einem Kern aus Stein, kratzfest und Spülmaschinen geeignet. Aber was ist PFOA-frei? Eine weitere Recherche im Internet wird nötig. PFOA steht für Perfluoroctansäure. Sie wird bei manchen Beschichtungen verwendet, löst sich aber später ab, gelangt so ins Essen und kann gesundheitliche Schäden zur Folge haben.

Fazit: Der Einkauf im Laden ist zwar ein wenig teurer. Dafür gibt es eine ausführliche Beratung und das Produkt kann sofort mitgenommen werden. Pfannen und Töpfe für den Induktionsherd in verschiedenen Preislagen sind in Döbeln auch bei Henwi, Kaufland, Marktkauf und Möbel Boss erhältlich.

zur Startseite