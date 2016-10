Im Geisinger Gründelstadion beginnt der Winter

Neuerung eins: Die Eiszeiten in den Winterferien werden verlängert

Die letzten Winter waren für viele Osterzgebirgsbesucher nicht so, wie sie es sich erhofft hatten. Vor allem in den Ferien lag zu wenig Schnee, um Ski zu fahren. Die Eishalle war für viele eine Alternative. Doch in den Ferien öffnete die Halle an den Werktagen erst ab 14 und am Sonnabend und Sonntag 11.30 Uhr. „Das werden wir jetzt ändern“, kündigt Reiner Fischer an. In den sächsischen und brandenburgischen Winterferien wird die Halle täglich von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet sein. „Wir hoffen, dass unser Angebot angenommen wird.“