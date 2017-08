Im Frühjahr zieht der Zahnarzt ein Der Umbau der Alten Post zum Ärztehaus geht weiter. Die Gemeinde Stauchitz hat jetzt Fördermittel bekommen.

Das das Nebengebäude der früheren Ambulanz in Stauchitz wurde jetzt abgerissen. © Matthias Fiebiger

Im Mai 2018 soll der Stauchitzer Zahnarzt in die frühere „Alte Post“ einziehen. Die ehemalige Gaststätte wird weiter zum Ärztehaus umgebaut. Stauchitz wird für den Umbau 170 000 Euro bereitstellen. Im August sollen die Bauarbeiten beginnen und im Frühjahr nächsten Jahres beendet sein. Im Haushalt wurden dafür Eigenmittel 70 000 Euro, für 2018 weitere 100 000 Euro eingeplant. Wie Bürgermeister Frank Seifert (parteilos) sagte, erhielt die Gemeinde jetzt auch Fördermittel in Höhe von 194 000 Euro. Mit diesem Geld kann nicht nur der Umbau zur Zahnarztpraxis mit bezahlt werden. Auch Nebengebäude können weggerissen werden. Dort befinden sich Wohnungen, die aber leer stehen. Die Gemeinde hatte einige davon erst vor gut einem Jahr renoviert. Sie sollten als Unterkünfte für Flüchtlinge genutzt werden, wurden jedoch nicht gebraucht.

Dort, wo jetzt noch die Nebengebäude stehen, sollen weitere Parkplätze für das Ärztehaus gebaut werden. Es wird aber auch Platz geschaffen, um den Jahnatalweg umzuverlegen. Dieser verläuft derzeit noch über ein privates Grundstück. Der Weg soll nicht nur auf eine neue Trasse gelegt werden, sondern die Gemeinde will auch einen Rastplatz für Radler und Wanderer schaffen. Schon in diesem Jahr baute die Gemeinde die „Alte Post“ für rund 85 000 Euro um, um dort eine Hausarztpraxis einzurichten. Im April zog dort die Ärztin Kerstin Neumann in ihre neue Praxis ein. Das Haus ist barrierefrei, es gibt einen Fahrstuhl. Direkt vor der „Alten Post“ hält der Bus, auch einen großen Parkplatz gibt es. „Wir wollen die Ärzte im Dorf halten. Mit zwei Hausärzten und einem Zahnarzt sind wir in Stauchitz sehr gut versorgt“, so der Bürgermeister. Die ehemalige Ambulanz hingegen wurde verkauft. Der Eigentümer riss jetzt ein Nebengebäude ab. Er will das Ärztehaus zum Wohnhaus umbauen.

