Im Frühjahr blüht’s am Mulderadweg Einige Einwohner haben Blumenzwiebeln gesteckt. In ein paar Monaten könnten 900 Narzissen aufgehen.

Auch wenn das Wetter nicht gerade das beste war, haben sich zwölf Altleisniger an der Steckzwiebelaktion beteiligt. © Privat

Marko Leske fühlt sich wohl in Altleisnig. „Ein Grund dafür ist, dass wir ein gutes Miteinander im Ort haben“, sagt Leske. Im Sommer haben die Altleisniger ihr erstes Dorffest veranstaltet. Eine Tombola brachte 50 Euro ein. Und für die Verwendung des Geldes hatte Marko Leske eine Idee. „Ich habe angeregt, eine Steckzwiebelaktion zu starten. Ich kenne das aus Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz“, so Leske.

Der Gedanke kam gut an und wurde nun auch umgesetzt. Entlang des Mulderadweges, der auch durch den Ort führt, haben die Altleisniger mehr als 900 Narzissenzwiebeln gesteckt. „Neben den 50 Euro aus der Tombola haben wir von der RHG Leisnig noch 30 Euro bekommen. Als wir die Steckzwiebeln gekauft haben, hat ein Mann von unserer Aktion erfahren und spontan noch 20 Euro draufgelegt“, so Marko Leske.

Überall dort, wo entlang des Mulderadweges Grünfläche ist, sind die Zwiebeln gesteckt worden. Nun hoffen die Beteiligten, dass im Frühjahr in Altleisnig viele Narzissen blühen. „Wir laden Besucher, Radfahrer und Wanderer ein, sich die Blütenpracht anzuschauen“, so Leske.

