Im Freibad schneller volljährig Die Stadt setzt die Altersgrenze für Vollzahler herunter. Das ist aber nicht die einzige Änderung in der Gebührensatzung.

Im Leisniger Freibad läuft die Saisonvorbereitung. Badleiter Marco Kählert und Rettungsschwimmerin Heike Rentsch bereiten schon mal die Begrenzungskette vor. Wann das Bad zum ersten Mal öffnet, steht aber noch nicht fest. © André Braun

Die Saison im Leisniger Freibad steht unmittelbar bevor. Deshalb sei es notwendig, die geänderte Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung der städtischen Einrichtung jetzt zu beschließen, erklärt Hauptamtsleiterin Sonja Heier. Die wichtigste Neuerung: Die Altersgrenze für den ermäßigten Eintritt wird von 18 auf 16 Jahre herabgesetzt. Damit werde die Freibadsatzung allen anderen Satzungen der Stadt angepasst, bei denen diese Grenze bereits so festgelegt sei.

Somit zahlen Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre 2 Euro, alle die älter sind 3,50 Euro pro Tag. Den Eintritt frei haben Mädchen und Jungen im Alter bis drei Jahre und die Inhaber der Ehrenamtskarte der Feuerwehr. Auch der Schwimm- und Sportunterricht der städtischen Schulen und der Besuch von Leisniger Kindertagesstätten im Bad ist kostenfrei. Beibehalten werden die Zehner-Eintrittskarte für 30 Euro und die Jahreskarte für 70 Euro. Kinder und Jugendliche zahlen jeweils die Hälfte.

Eine Änderung gibt es auch bei den Leihgebühren. „Die für die Liegestühle wurde aus der Satzung herausgenommen. Aufgrund der Gebühr wurden die Stühle nicht genutzt“, so Sonja Heier. Stattdessen sollen die Liegestühle jetzt kostenlos im Leisniger Freibad aufgestellt werden. Für eine Gebühr von jeweils drei Euro können weiterhin ein Tischtennis-Set, ein Volley- oder Fußball und ein Sonnenschirm ausgeliehen werden. Neben der Gebühr, die erhoben wird, muss auch ein Wertpfandgegenstand hinterlegt werden. Angeboten werden außerdem ein Schließfach für einen Euro pro Tag und ein Schwimmkurs für fünf Euro pro Stunde. In der Satzung ist weiterhin festgelegt, dass weder Eintrittsgelder noch Gebühren zurückerstattet werden. Das gilt auch dann, „wenn das Freibad aus betrieblichen Gründen oder wegen höherer Gewalt vorzeitig geschlossen werden muss.“

Wann die Freibadsaison eröffnet wird, steht noch nicht fest. „Das ist vom Wetter abhängig. Wir stehen praktisch in den Startlöchern“, sagt Hauptamtsleiterin Sonja Heier. In den vergangenen Tagen haben Badchef Marco Kählert und sein Team die erforderlichen Vorbereitungen getroffen. In der Regel können sich die Gäste dort täglich in der Zeit von 11 bis 19 Uhr erholen.

Im vergangenen Jahr haben 18 296 Besucher die Anlage genutzt. Nach der Wiedereröffnung des Freibades im Frühjahr 2015 ist die diesjährige die dritte Saison. Die Modernisierung des Freibades mit dem Neubau des Beckens und der Sanierung des Außengeländes hatte 15 Monate gedauert und 1,8 Millionen Euro gekostet. Die Stadt steuerte, auch mit Hilfe einer Bürgerinitiative, einen Eigenanteil von rund 600 000 Euro bei. (DA/fk)

