Tauchen Im Freibad abgetaucht Das Schnuppertauchen des Tauchsport Döbeln ist auf großes Interesse gestoßen. Der DA hat es ausprobiert.

Tauchgang erfolgreich absolviert. An der Seite von Gerd Kunath (links) hat DA-Redakteur Frank Korn das Schwimmerbecken im Döbelner Stadtbad erkundet. © André Braun

Sicher, es ist „nur“ das Stadtbad. Und doch sieht die Welt unter Wasser ganz anders aus. Beim Schnuppertauchen des Vereins Tauchsport Döbeln habe ich meinen ersten Tauchgang mit einem Drucklufttauchgerät absolviert. Bisher habe ich beim Baden im Meer oder in einem See die Unterwasserwelt höchstens mal kurz und ohne jegliche Gerätschaften erkundet.

Gerd Kunath und Henry Krause sind an diesem Vormittag im Döbelner Stadtbad, um alle Fragen zum Tauchen zu beantworten, und Tauchwilligen die ersten Schritte unter Wasser beizubringen. Bevor es aber ins Wasser geht, müssen die Teilnehmer des Schnupperkurses – bei Kindern sollten die Eltern vor Ort sein, weil sie ebenfalls unterschreiben müssen – einen Fragebogen ausfüllen. Darauf werden etwaige gesundheitliche Risiken abgefragt. Mit seiner Unterschrift bestätigt der Interessent, dass er gesund ist.

Gerd Kunath erklärt die Ausrüstung eines Tauchers. Für einfachste Ansprüche reicht die Grundausrüstung, auch ABC-Ausrüstung genannt: Tauchmaske (umgangssprachlich Taucherbrille, was aber nicht korrekt ist), Schnorchel und Tauchflossen. Für das Tauchen mit einem Drucklufttauchgerät wird es schon aufwendiger. „Die deutschen Gewässer sind nicht so warm wie die in tropischen Gefilden. Deshalb empfehle ich, einen Tauchanzug zu tragen“, sagt Gerd Kunath. Beim Tauchanzug wird zwischen Nass-, Halbtrocken- oder Trockenanzug unterschieden. „Mit dem Halbtrockenanzug ist man in Deutschland ganz gut vor Unterkühlung geschützt“, so Kunath. Wichtig sind auch das Jacket, eine aufblasbare Weste, und der Atemregler. „Für Deutschland sollte es ein kaltwassertauglicher Regler sein“, so Kunath. Am Regler sind ein Inflator zum Aufblasen und Ablassen der Weste und ein Finimeter zum Ablesen des verbleibenden Flaschendrucks angebracht. Außerdem gehört ein Reserveatemregler zur Ausrüstung.

Nach all den Erklärungen schwirrt mir erst mal der Kopf, und ich bin froh, dass es nun gleich ins Wasser geht. Gerd Kunath hilft mir beim Anlegen der Weste, an der die Druckluftflasche befestigt ist. Ganz schön schwer, ist mein Gedanke. Doch unter Wasser spürt man das Gewicht nicht mehr. Gerd Kunath erklärt mir noch die wichtigsten Zeichen, die für die Verständigung unter Wasser erforderlich sind. Außerdem empfiehlt er mir, in die Tauchmaske zu spucken, den Speichel zu verreiben und die Maske anschließend auszuspülen, ehe ich sie aufsetze. „Die Enzyme im Speichel verhindern, dass die Maske von innen beschlägt“, erklärt Kunath.

Das Schwimmen unter Wasser fasziniert mich sofort. Die Ruhe ist einfach himmlisch. Abgesehen vom Geräusch der ausgestoßenen Atemluft dringt nichts an meine Ohren. Zunächst will ich mich wie beim Brustschwimmen fortbewegen, doch schnell lerne ich, die Flossen einzusetzen. Schon kleine Fußbewegungen reichen, um mich voranzutreiben. Unterhalb des Sprungturmes geht es tiefer hinab. Der Druck auf meinen Ohren wird unangenehm, ich steige auf. Gerd Kunath erklärt mir, wie ich für Druckausgleich sorge. Nase zuhalten und die Luft gegen die Ohren pressen. Die Tauchmaske bedeckt im Gegensatz zu einer Schwimmbrille auch die Nase. Das Material um die Nase herum ist so flexibel, dass man diese zusammendrücken kann. Mit dieser Methode des Druckausgleichs macht mir die größere Tiefe nichts mehr aus. Ich genieße die Zeit unter Wasser und bin dankbar für die Erfahrung.

Zum Schluss gibt mir Gerd Kunath, der seit 1983 als Taucher unterwegs ist, noch wichtige Verhaltensregeln fürs Tauchen mit auf den Weg. Und den Hinweis, dass sich Interessenten jederzeit an den Verein wenden können.

www.tauchsport-doebeln.de

zur Startseite