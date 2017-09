Im feinen Zwirn nach Istanbul Das erste Auswärtsspiel in der Champions League von RB Leipzig ist nicht nur sportlich eine heikle Mission.

An der Krawatte von Ralph Hasenhüttl erkannt man: Es ist wieder Champions-League-Zeit. © dpa

Der Dresscode von RB Leipzig sieht für die Champions League graue Pullover und dunkle Westen vor – und für den Trainer einen klassischen Anzug. Wie praktisch, dass die Rasenballer unter den Sponsoren einen Männer-Ausstatter haben, da findet sich schnell das Passende für eine weitere Premiere in der jungen Vereinshistorie: Die erste Auswärtsreise in der Königsklasse führt nach Istanbul. „Wenn wir so spielen, wie wir heute ausschauen, kann nichts schiefgehen“, erklärte Kapitän Willi Orban. Das ist doch mal ein Omen.

Am Montag hob die Chartermaschine vom Flughafen Leipzig-Halle ab. Nach der Landung musste sich Ralph Hasenhüttl zunächst noch ein Visum besorgen – Österreicher benötigen das im Gegensatz zu den Deutschen. Nach zehn Minuten und einem Abstecher zum Automaten war auch das erledigt. Die Vorbereitungen für den ersten Auslandseinsatz der Rasenballer dauerten deutlich länger, auch weil das Reiseziel ein besonderes ist. „Wir sind mit dem Generalkonsulat im täglichen Austausch“, hatte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff vor dem Abflug erklärt. „Wir haben alle Maßnahmen, die wir in Zusammenarbeit mit den Behörden einleiten konnten, erledigt.“

Dennoch wollen nur wenige RB-Fans die Mannschaft nach Istanbul begleiten, was Mintzlaff „verständlich“ findet. Terroranschläge, Putschversuch, Ausnahmezustand – all das sind Ereignisse, die die Reisefreudigkeit nicht gerade steigern. Der Gegner am Dienstagabend (Anstoß 21.45 Uhr Ortszeit) blieb von all dem nicht unberührt. Kurz nach dem Titelgewinn vor einem Jahr begründete Nationalstürmer Mario Gomez seinen Abgang mit der „politischen Situation“, der ehemalige Münchner Jose Sosa wechselte ebenfalls – aus Sorge um seine Familie.

Unweit der im April 2016 eröffneten Vodafone-Arena explodierten im vergangenen Dezember nach einem Ligaspiel zwei Sprengsätze, 44 Menschen kamen dabei ums Leben. Zu dem Anschlag bekannte sich eine Splittergruppe der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Besiktas gilt als regierungskritischer Arbeiterverein, zehn Mitglieder einer Fangruppe wurden festgenommen, nachdem sie Spruchbänder mit den Namen von inhaftierten Akademikern gezeigt hatten.

Auf dem Platz soll all das keine Rolle spielen. Bei der Mannschaft war im Vorfeld vor allem die außergewöhnliche Geräuschkulisse in der Vodafone-Arena Thema. „Die Atmosphäre wird Wahnsinn werden“, prophezeit Orban. Mintzlaff spricht aus persönlicher Erfahrung von einem „Hexenkessel“ und einer „heftigen Stimmung“. Das ist jedoch nicht das Einzige, was der erste Auswärtsgegner zu bieten hat.

Das Team von Besiktas ist deutlich älter als die Leipziger Jugendbrigade – und damit auch erfahrener. Verteidiger Pepe ist 34 und feierte mit Portugal 2016 den EM-Titel. Mittelfeldspieler Ricardo Quaresma wird am Dienstag auch 34, er gewann mit Inter Mailand bereits die Champions League. Im ersten Gruppenspiel schlug der türkische Meister den FC Porto 3:1. „Das ist keine Laufkundschaft“, sagte Mintzlaff.

Hasenhüttl kündigte an, die Mannschaft nicht wieder auf neun Positionen verändern zu wollen. Einmal würde er aber auf jeden Fall gern rotieren. Naby Keita, in der Bundesliga noch rotgesperrt, darf in der Königsklasse spielen, hatte aber Oberschenkelprobleme. Bei ihm sehe es „gut“ aus, weckte Hasenhüttl Hoffnungen. Außerdem fiel Keita mit einem extravaganten Outfit auf. Das schrille Rot war garantiert nicht vereinbar mit dem RB-Dresscode.

