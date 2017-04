Im Fall Julius keine Lösung in Sicht Im Streit um einen Schulbegleiter für den chronisch kranken Jungen aus Kalkreuth verweist das Kreissozialamt an die Krankenkasse. Zurecht?

Julius, der wegen einer Krankheit die Schule nicht besuchen kann, ist sehr gut in Mathe und hat die Matheolympiade in seiner Klassenstufe gewonnen. © Klaus-Dieter Brühl

Die Telefone in der SZ-Redaktion standen am Mittwoch nicht still. Groß war die Resonanz auf die Veröffentlichung des Beitrages „Julius darf nicht mehr in die Schule gehen“. Es meldeten sich einerseits Leser, die fragten, wie sie helfen können. Und andererseits mehrere betroffene Eltern, die von ähnlichen Problemen aufgrund ihrer erkrankten Kinder berichteten.

Zur Erinnerung: Seit Januar bleibt der acht Jahre alte Julius der Grundschule in Kalkreuth fern, da seit Schuljahresbeginn offenbar nicht über einen von der Mutter Isa Krönert beim Kreissozialamt beantragten Schulbegleiter entschieden worden ist. Während die Meißner Kreisbehörde sich nicht gegenüber der SZ zur Problematik äußern möchte, bestätigte die Sächsische Bildungsagentur, dass das Sozialamt wegen der Finanzierung des Begleiters auf die private Krankenversicherung von Julius Vater verweise.

Eine finanzielle Unterstützung bei Beamten, deren Geschäftsstelle das offenbar anders sieht. Wie der Vater (Name der Redaktion bekannt) am Mittwoch in einem Gespräch mit der SZ erklärte, habe er noch einmal mit der Beihilfe telefoniert. Demnach wäre durch diese die Angelegenheit zum wiederholten Mal fachlich geprüft worden. Man sei zu dem neuerlichen Ergebnis gekommen, dass die Finanzierung eines Schulbegleiters keine Beihilfeleistung wäre. Vielmehr werde sie als Leistung der Eingliederungshilfe betrachtet, die durch das Kreissozialamt zu erbringen sei. Ein entsprechendes Schreiben an das Amt in Meißen wäre auf dem Weg.

Laut Landtagsabgeordnetem Sebastian Fischer (CDU) hätten seine Recherchen ergeben, dass das Landratsamt mit „Hochdruck an einer Lösung arbeite“.

