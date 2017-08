Im Express-Tempo nach Dresden Paul Seguin lässt sich für ein Jahr von Dynamo ausleihen. Dabei passt seine Position eigentlich nicht zum Suchprofil.

Gute Laune beim ersten Training mit den Mitspielern. Tipps für die Wohnungssuche und zum Ausgehen holte sich der Neuzugang bei Ex-Dynamo Marvin Stefaniak – bis Mittwoch noch sein Mitspieler in Wolfsburg. © Robert MIchael

Der Anruf von Dynamo-Sportdirektor Ralf Minge erreichte ihm beim Essen. Als er wieder zurückkam an den Tisch und zu seinen Kumpels vom VfL Wolfsburg, verabschiedete er sich. „Ich habe zu ihnen gesagt: Jungs, morgen bin ich weg. Ich gehe nach Dresden“, erzählt Paul Seguin. So laufen Wechsel kurz vor Ende der Transferperiode: Es geht alles ganz fix.

Wobei die Konstellation Seguin und Dynamo eine besonders günstige ist für Express-Verpflichtungen. Bereits vor einem Jahr war der gebürtige Magdeburger in Dresden, führte Gespräche, schaute sich Stadion und Trainingsgelände an. Schon damals wollte er sich ausleihen lassen. „Doch der VfL war dagegen“, erklärt er am Donnerstag nach seiner ersten Einheit im Großen Garten.

Vor gut einem Monat war er wieder im DDV-Stadion, damals gewann er mit Wolfsburg ein Testspiel 4:3. Im dritten Anlauf ist er nun hiergeblieben – erst einmal für ein Jahr und auf Leihbasis. Sportlich ist es für ihn ein Abstieg in die zweite Liga, er selbst sieht das natürlich anders. Er wolle Spielpraxis sammeln, sagt er. Die bekam er in Wolfsburg zuletzt nicht. Seit dem Trainerwechsel von Dieter Hecking zu Andries Jonker Ende Februar saß er meist auf der Bank, in dieser Saison nicht mal das. Für einen Profi, der es bisher auf 26 Bundesliga-Einsätze gebracht hat, war das zu wenig. „Der Trainer stand halt nicht so auf mich, das muss ich akzeptieren“, sagt er.

Bei Dynamo ist er sich offenbar sicher, schnell den Sprung in die Startelf schaffen zu können. Ein Angebot von Erstligist Augsburg schlug Seguin jedenfalls aus. „Dynamo ist ein familiärer Ostverein mit einem riesigen Potenzial. Ich finde, dass dies der richtige Schritt für meine Entwicklung ist“, meint der 22-Jährige. Jung, talentiert, bodenständig – Seguin passt wunderbar ins schwarz-gelbe Beuteschema. Nur eines macht stutzig. „Meine Hauptposition ist das zentrale Mittelfeld – offensiv oder defensiv. Rechtsverteidiger kann ich auch spielen“, sagt er. Gesucht werden aber eigentlich ein Stürmer und ein Linksverteidiger. „Ich weiß nicht, wo mich der Trainer einplant“, versichert er. Das Testspiel am Freitag in Usti nad Labem könnte einen Hinweis geben. Der Zeitpunkt und die Eile lassen vermuten, dass er womöglich nicht die allererste Option war, auch wenn Minge betont, dass Seguin „schon lange auf unserem Zettel stand“ und er froh sei, „dass es nun geklappt hat“.

Stürmer Peniel Mlapa vom VfL Bochum ist offenbar kein Thema mehr, zumal der Nationalspieler aus Togo lieber nach Kaiserslautern wechseln möchte. Und Rechtsverteidiger Nazim Sangaré vom VfL Osnabrück liebäugelt wohl mit einem Umzug ins Ausland.

Für Seguin war das keine Option, sein Wirkungskreis bisher ein übersichtlicher. Von Lok Stendal wechselte er als Zwölfjähriger in den Nachwuchs des VfL Wolfsburg, blieb elf Jahre dort. Auch damit eifert er seinem Vater Wolfgang nach, der nur in Burg und dann in Magdeburg spielte. Mit dem 1. FCM feierte er seine größten Erfolge, gewann 1974 den Europapokal der Pokalsieger. „Er sitzt immer noch bei fast jedem Spiel von mir im Stadion“, erzählt Seguin junior. „Wir telefonieren auch oft, manchmal nervt es schon“, gesteht der Nachzügler, der noch vier ältere Brüder hat.

Bei diesen Genen müsste er doch Magdeburg-Fan sein, oder? Das Thema ist ein heikles, da beide Fanlager eine tiefe Abneigung pflegen. Dynamos Neuzugang antwortet diplomatisch. Er wünscht allen Ostvereinen Erfolg, den beiden aber besonders. „Dynamo und Magdeburg gehören in die zweite Liga – mindestens“, sagt er.

?? #Minge: "Paul hat eine sehr gute Ausbildung genossen & stand schon lange auf unserem Zettel. Wir sind froh, dass es geklappt hat" #sgd1953 pic.twitter.com/OvFazueieg — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) August 30, 2017

Wie haben Ihnen die Dynamo-Spieler bei der Partie in Bochum gefallen?

zur Startseite

Artikelempfehlung Im Express-Tempo nach Dresden Der Anruf von Dynamo-Sportdirektor Ralf Minge erreichte ihm beim Essen. Als er wieder zurückkam an den Tisch und zu seinen Kumpels vom VfL Wolfsburg, verabschiedete er sich. „Ich habe zu ihnen gesagt: Jungs, morgen bin ich weg. Ich gehe nach Dresden“, erzählt Paul Seguin. So laufen Wechsel kurz vor Ende der Transferperiode: Es geht alles ganz fix. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/im-express-tempo-nach-dresden-3761547.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: