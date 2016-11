Im Elektroauto durch Niesky Die Stadt geht nachhaltig und klimaschonend mit Energie um und wird dafür ausgezeichnet. Eine große Herausforderung hat sie noch vor sich.

Mit dem Holzhackschnitzel-Heizkraftwerk am Ziegelweg bietet die Stadt Niesky eine nachhaltige und klimaschonende Wärmeversorgung an. © André Schulze

An den Stadtzufahrten wird bald eine neue blaue Tafel auf die „Europäische Energie- und Klimaschutzkommune“ Niesky hinweisen. Dann mit der Jahreszahl 2016. Im Kleinformat stellte die Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann das Schild den Stadträten am Montag vor. Denn an diesem Tag konnte sie mit weiteren städtischen Vertretern die Auszeichnung mit dem European Energy Award entgegennehmen. Für Niesky ist es bereits der dritte Award, der dieses Mal in Silber von der Sächsischen Energieagentur (Saena) überreicht wurde.

Auf dem Silber-Treppchen stehend, lockt jetzt die oberste Stufe mit einem goldenen Award die Nieskyer. Obwohl die Stadt in der Bewertung ihrer Maßnahmen zum Klimaschutz nur wenige Prozentpunkte vor Gold steht, sagte die Oberbürgermeisterin, dass dafür die Messlatte sehr hoch liegt. „Wir müssen uns überlegen, ob wir diesen Weg weitergehen wollen“, sagte sie an die Stadträte gewandt.

Seit der Auflage dieses europäischen Programmes ist Niesky dabei. Das sind inzwischen zehn Jahre. Der European Energy Award zeichnet sich dadurch aus, dass er ein internationales Qualitätsmanagementsystem und Zertifizierungsverfahren für den kommunalen Klimaschutz ist. Mit dem kommt die Stadt günstiger an Fördermittel heran. Die Stadt Niesky hat inzwischen einen Katalog an Maßnahmen zusammengestellt und umgesetzt. Barbara Giesel als Energieteamleiterin sagt, dass mit diesem Projekt das Ziel verfolgt wird, Nieskys Zentrum attraktiv für Investoren und Sanierungsobjekte im Gewerbe- und Wohnungsbau zu gestalten. Dazu soll eine nachhaltige und klimafreundliche Wärmeversorgung beitragen. Herzstück ist dabei das Holzhackschnitzel-Heizkraftwerk in Nieskys Norden. Dessen Abwärme fließt über eine Trasse in die mit den Stadtwerken Niesky dafür neu gebauten Heizhäuser in der Pestalozzi- und Ringstraße. Diese versorgen Wohnungen und Geschäfte mit Fernwärme – und das mit einem hohen Wirkungsgrad.

Darauf kann sich die Stadt auf ihrem Weg zu einem Gold-Award nicht ausruhen. Neue Ideen und Projekte sind gefragt. Ein Stadtrat brachte Elektroautos ins Gespräch, ein anderer Elektrofahrräder, weil sie typischer für Niesky sind. Aber der Oberbürgermeisterin geht es zunächst um eine Grundsatzentscheidung, ob nach den Auszeichnungen von 2009, 2012 und 2016 eine weitere folgen soll oder nicht. Darüber will der Stadtrat demnächst beraten.

