Im Elbecenter tut sich was Die Renovierungsarbeiten gehen voran. Es werden Gespräche mit neuen Mietern geführt.

Seit letzter Woche präsentiert sich die Bäckerei Sternbäck im Elbecenter Meißen in neuem Gewand. Mit moderner Verkaufsfläche und neuem Sitzbereich lädt sie Kunden zum Verweilen ein. Doch der neue Bäcker soll nicht die einzige Neuerung sein, die das Elbecenter für seine Kunden geplant hat. Ungefähr die Hälfte des Gebäudes ist mittlerweile von Gerüsten umzäunt. Bis zum 18. August soll die gesamte Außenfassade in neuem Weiß erstrahlen, so die Center-Managerin Bianka Schreyer. Doch auch im Innern will sich das Center zukünftig moderner präsentieren. Dazu soll die alte Lichtanlage in der Verkaufspassage durch LED-Lampen ersetzt werden. Ein neuer Innenanstrich ist ebenfalls geplant.

Auch die bislang noch leerstehenden Verkaufsflächen könnten schon bald mit neuen Angeboten locken. Es sei bisher zwar noch nichts spruchreif, aber man befinde sich in intensiven Gesprächen mit neuen Mietern, so Schreyer. (SZ/tb)

