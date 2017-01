Im Eisweinglück Winzer Thomas Herrlich hat gepokert und bei tiefen Minusgraden gewonnen. Doch jetzt beginnt die Arbeit erst.

Die Krönung des Jahrgangs 2016: Winzer Mario Surma vom Weingut Vincenz Richter freut sich über eine Traube Traminer-Eiswein. © Claudia Hübschmann

Für diesen Job braucht es besonderes Fingerspitzengefühl. Trotz dicker Handschuhe schneidet Vincenz-Richter-Winzer Thomas Herrlich geschickt die frei hängende Traube von der Rebe. Eine Beere pickt er heraus. Durchgefroren und hart wie ein Eiswürfel fasst sie sich an. Die Eiskristalle glitzern in den Sonnenstrahlen.

Dicke Stiefel, warme Mütze, Thermo-Jacke: Bei zweistelligen Minusgraden stehen Herrlich und rund ein Dutzend Winzer im Kapitelberg. Der sonst im Weinbau eingesetzte Traktor hat ein Schiebeschild erhalten, um die Anfahrtswege freizumachen. Unten vom Elberadweg schauen ein paar Skifahrer fragend nach oben. Sie dürften annehmen, dass hier im Weinberg Reben geschnitten werden. Doch weit gefehlt. Thomas Herrlich hat hoch gepokert und dank des bitterkalten Tiefs „Axel“ gewonnen. In großen roten Kisten liegen zum Beweis die durchgefrorenen Traminer-Trauben. „Für mich ist das eine ideelle Sache“, sagt der Winzer.

Im November, als die Lese dem Ende entgegen ging, habe er verschiedene Prognosen für den anstehenden Winter eingeholt. Irgendwann sei er an den Punkt gekommen, das Risiko jetzt einzugehen und ein paar Partien Wein hängenzulassen. Auch auf die Gefahr hin, dass sich zeitnah kein Frost einstellt und die Beeren bei wärmeren Temperaturen verderben könnten. Höchstwahrscheinlich ist Herrlich durch diese Entscheidung der einzige Winzer in der sächsischen Zunft, der vom 2016er Jahrgang nennenswerte Mengen an Eiswein vom Berg holen konnte.

„Die Frage ist doch, wie oft werden wir noch solche Winter bekommen, in denen sich mithilfe von natürlichem Frost ein so tolles Produkt herstellen lässt“, sagt Herrlich. Die letzte Eisweinlese im eigenen Berg absolvierte er am Dreikönigstag 2010. Seitdem habe sich die Chance nie wieder geboten. Jetzt wolle er auf Nummer sicher gehen und für wärmere Zeiten einen Eiswein im Keller liegen haben. Das sei schließlich die Krönung des Weinjahres für jeden Winzer. Am liebsten hätte er die Kinder mit bei der Lese gesehen. Doch die Schulpflicht gestatte in Deutschland selbst bei diesem seltenen Ereignis keine Ausnahme.

Die Finger der Lesehelfer werden immer steifer. Doch ein Ende ist abzusehen. Um ihre letzten Lasten erleichtert wippen die hellen Reben im leichten Wind. Die Schutznetze vor geflügelten Räubern werden eingeholt. Thomas Herrlich bittet zur Weinpresse. Bei einer Tasse Glühwein lässt es sich besser reden und schreiben. Wieder wandert der Inhalt einer Kiste in den metallenen Zylinder der Anlage. Schnell überträgt sich die Kälte aus den Trauben auf den Stahlmantel. Feine Kondensattropfen sondern sich ab. 90 Liter sind insgesamt zusammengekommen mit sagenhaften 181 Grad Öchsle. Der Wert steht für den Zuckergehalt des Weins und bildet damit eines von mehreren Qualitätsmerkmalen. Bereits reichlich 100 Grad Öchsle gelten für einen normalen Traminer als sehr guter Wert.

Der Winzer nippt kurz an seiner Tasse und schaut hinüber zur Presse. Jetzt beginne für ihn ein besonders schwieriger Teil der Arbeit, sagt Herrlich. Die hohe Viskosität, also Zähflüssigkeit des Eisweins, bereite im Keller immer etwas Probleme. So hätten die Zuckermoleküle besondere Mühe durch die Wände der Hefezelle zu kommen. Eine bestimmte Wärme werde benötigt, um die Gärung in Gang zu setzen – wieder ein Job mit Fingerspitzengefühl.

