Im Einsatz für Hartha Karin Schröder ist jetzt Ansprechpartnerin für Unternehmen und Firmen. Sie bringt Menschen zusammen.

Karin Schröder hat die Aufgabe der Wirtschaftsförderung in der Stadt übernommen. Sie ist Ansprechpartnerin für Unternehmer, Investoren und Bauwillige. Sie hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, jungen Leuten zu zeigen, dass es sich lohnt, in Hartha zu bleiben. © Dietmar Thomas

Investoren, Bauwillige oder Unternehmen haben nun wieder einen Ansprechpartner in der Stadt. Die Aufgabe der Wirtschaftsförderung hat Karin Schröder übernommen. Gleichzeitig arbeitet sie im Bauamt und ist für die Liegenschaften zuständig. „Diese beiden Aufgaben ergänzen sich gut“, so Karin Schröder, die seit 25 Jahren Mitarbeiterin der Harthaer Stadtverwaltung ist. 20 Jahre lang kümmerte sie sich um die Steuern. Später um Bau und Immobilien.

„Karin Schröder übernimmt die Aufgaben des ehemaligen Wirtschaftsförderers Uwe Rößger, der in den Ruhestand gegangen ist. Eine Übergangszeit lag diese Aufgabe dann in den Händen des Stadtoberhauptes“, so Bürgermeister Ronald Kunze (CDU). Nun habe es strukturelle Änderungen in der Verwaltung gegeben und es wurde die Möglichkeit geschaffen, die Wirtschaftsförderung einer anerkannten Mitarbeiterin zu übertragen. Damit wird der Wunsch vieler Unternehmer und der Freien Wähler erfüllt, die diese Aufgabe personell untersetzt sehen wollten. Das wurde auch beim Unternehmertreffen Ende Februar vergangenen Jahres deutlich.

Karin Schröder nutzte die Zeit, die ihr bisher in diesem Amt zur Verfügung stand, um sich einzuarbeiten, und unter anderem Gespräche mit der Wirtschaftsförderung Sachsen oder der Industrie- und Handelskammer zu führen. Die Wirtschaftsförderin verschaffte sich einen Überblick und stellte Listen mit Immobilien zusammen, die zum Verkauf stehen sowie von Grundstücken oder gewerblichen Objekten, die vermarktet werden sollen. Damit hat sie sich eine aussagekräftige Grundlage geschaffen, um bei Anfragen kompetent antworten zu können und gemeinsam mit dem Gesprächspartner nach Lösungen zu suchen. Die Objekte sollen nicht nur regional angeboten werden. So werden zum Beispiel Anfragen von Investoren von der Wirtschaftsförderung Sachsen auch nach Hartha weitergeleitet. Karin Schröder überprüft, ob die zur Verfügung stehenden Objekte die geforderten Kriterien erfüllen. Anfragen von Investoren gebe es immer mehr, so Schröder.

Doch es geht bei der Wirtschaftsförderung nicht nur um die Ansiedlung von Unternehmen oder Erweiterungswünsche von ansässigen Firmen. Karin Schröder siehtihre Aufgabe auch darin, den Bürgern und vor allem jungen Menschen zu zeigen, dass es sich lohnt, in Hartha zu bleiben. Dass sie hier sowohl berufliche Perspektiven als auch eine gute Infrastruktur für eine Familienplanung haben. Denn Hartha bietet mehrere Kindereinrichtungen, verschiedene Schularten und vielfältige Möglichkeiten der Vereinsarbeit. Und wer Interesse hat, ein Haus zu bauen oder eins zu kaufen, auch für den hat Karin Schröder Tipps, wo sich entsprechendes Bauland oder eine Immobilie befinden.

„Unsere Unternehmen suchen Fachkräfte. Vielleicht können wir der demografischen Entwicklung etwas entgegenwirken und Leute dazu bewegen, in Hartha zu arbeiten und zu leben“, so Karin Schröder. In Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur und dem Jobcenter hat sie für Sonnabend, 14. Januar, das erste Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Frühstück organisiert. „Auf kurzem Weg lernen sich Unternehmer und Arbeitssuchende kennen“, so Karin Schröder.

Sie freue sich über die neue Herausforderung, die die Aufgabe als Wirtschaftsförderin mit sich bringt „Ich habe viel Kontakt mit Leuten. Ich habe die Möglichkeit zu helfen und zu unterstützen“, sagte Karin Schröder. Es gehe darum, Menschen zusammenzubringen, die teilweise auf unterschiedlichen Seiten stehen, aber alle das Gleiche wollen.

