Im Einsatz für die Weihnacht Ein Verein bereitet einen der beliebtesten Weihnachtsmärkte der Region vor. Das braucht viel Hilfe.

Der neue Vorstand des Weihnachts- und Kulturvereins freut sich auf den Markt am ersten Adventswochenende. Catrin Dreier (von links) ist die Vorsitzende und hält die Fäden zusammen. Ines Berg, Sylk Wagner, Mirko Erler, Uta Lösche, Mario Hauptvogel und Olivia Hirrich unterstützen sie bei der Organisation. © Rene Plaul

Die Bühne ist aufgestellt, die Buden sind geschmückt, die Figuren stehen schon zum großen Teil an ihrem Platz und doch ist vor dem Wochenende noch so viel zu tun. Die Schwepnitzer kennen das bereits. Denn viele von ihnen sind auf irgendeine Art und Weise an der Vorbereitung der Schwepnitzer Weihnacht am ersten Adventswochenende beteiligt. Manche studieren schon seit Wochen ein Programm ein, andere backen Stollen, wieder andere spenden Schwepnitzer Glas, manche verkaufen an den Ständen und einige beteiligen sich jedes Jahr an der Aufstellung der Weihnachtsbäume.

Die Schwepnitzer stemmen jedes Jahr ihren Weihnachtsmarkt auf dem Platz an der Hüttenstraße in Eigenregie. Und der Weihnachtsmarkt ist gerade wegen dieses oft schon jahrelangen Engagements etwas ganz besonderes. Der Weihnachts- und Kulturverein hat bei der Organisation den Hut auf. „Wir bekommen richtig viel Hilfe im Vorfeld. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön“, sagt Olivia Hirrich vom Vorstand. Die Mitglieder des Vereins würden das alleine gar nicht schaffen und schon gar nicht der Vorstand selbst, der seit Kurzem aus sieben Schwepnitzern besteht.

Markt findet zum 41. Mal statt

Der Markt ist schon einige Jahrzehnte alt. Er wird in diesem Jahr zum 41. Mal organisiert. Zu DDR-Zeiten kamen an dem Wochenende zeitweise 21 000 Besucher. Heute geht es im Allgemeinen ruhiger zu. Die Bundesstraße wird für das Event nicht mehr extra gesperrt und die Buden rücken auf dem Platz in der Nähe des Gemeindeamts zusammen. Das Angebot ist allerdings trotzdem noch groß. Korbflechter, Spinnfrauen, Imker und Schnitzer zeigen ihre Gewerke. Es gibt verschiedene Stände, unter anderem mit Verkauf von Glas. Die Kinder bereiten ein Programm vor und können dann basteln oder auf Pferden reiten. Erkennungszeichen sind schon seit vielen Jahren zudem der Einmarsch der Weihnachtsmannkapelle und der Anschnitt des 3,33 Meter langen Riesenstollens, der in einem extra gebauten Backofen vom Schwepnitzer Bäckermeister Dieter Franz gebacken wird.

Catrin Dreier und sechs Mitstreiter haben im Februar, nach dem großen Jubiläumsmarkt, den Vorstand im Weihnachts- und Kulturverein übernommen. Hedwig Vergien und Susanne Weiße, die den Markt jahrzehntelang organisiert haben, unterstützen den neuen Vorstand nun aus der zweiten Reihe. Der behält vieles bei, was den Markt bisher beliebt und originell gemacht hat. Es gibt allerdings auch ein paar Änderungen. So wurde die große Bühne jetzt in der Kfz-Halle des Vereins aufgebaut und nicht mehr draußen. „Das ist eine Frage der Ökonomie und der Kraft“, sagt Schatzmeisterin Uta Lösche. So haben die Helfer die Gelegenheit, die Bühne auch schon früher aufzustellen und nicht erst in den letzten Tagen vor dem Adventswochenende. Das schafft zeitliche Freiräume.

Krippe mit lebendigen Tieren

Der Verein hat zudem Feuerkörbe angeschafft, die um den Weihnachtsbaum aufgestellt werden. Einige Männer haben Tische aus Paletten gebaut, auf denen sich gut und gerne der ein oder andere Glühwein abstellen lässt. Die junge Tradition der lebendigen Krippe wird fortgesetzt. Die gibt es seit vergangenem Jahr. Ein Radeberger Künstler hatte lebensgroße Figuren von Maria, Josef und der Krippe geschaffen. Sie sind wieder zu sehen, zusammen mit lebendigen Schafen und vielleicht sogar einem Esel. Einige große Figuren, die sonst an der Bundesstraße standen, dienen erst als Deko für den Markt und wandern dann an ihren ursprünglichen Platz. Der Eintritt auf den Markt ist frei. Vieles ist geplant, doch etwas lässt sich nicht organisieren. Das Wetter. „Trocken und kalt“, so wäre es am besten, sind sich alle einig. Mal sehen, ob der Wunsch in Erfüllung geht.

