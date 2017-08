Im Einsatz für den Malerwinkel Ein neuer Verein will sich um den denkmalgeschützten Ort in Königstein kümmern. Erste Pläne gibt es bereits.

Der Malerwinkel soll schrittweise saniert und kulturell genutzt werden. © Kristin Richter

Am Mittwoch gründete sich in Königsteins altem Kino ein Verein, der sich für den Erhalt des historischen Malerwinkels in der Stadt einsetzen will. Insgesamt gab es neun Gründungsmitglieder. Zu ihnen zählt auch Malerwinkel-Pächter Udo Kühn. Er werde wohl so etwas wie der Kulturbeauftragte des Vereins sein, sagt Matthias Hinz, der den Vorsitz über den sechsköpfigen Vorstand übernommen hat. Auch Bürgermeister Tobias Kummer (CDU) setzt sich zukünftig im Verein für das Denkmal ein. „Darüber haben wir uns sehr gefreut“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Besonders dringend notwendig, um auch Veranstaltungen auf dem Gelände anbieten zu können, seien Toiletten, so Matthias Hinz. Daher wolle man nun gemeinsam mit der Stadt darauf hinarbeiten, Fördermittel für die Sanierung zu beantragen. Dafür sei es notwendig, ein Konzept und gewisse technische Details zusammenzutragen. Auch eine Website soll es bald geben, so Matthias Hinz. Diese werde ein Vereinsmitglied erstellen. (SZ/kk)

Weitere Informationen gibt es bei Matthias Hinz per E-Mail

